Анонс на 16 декабря

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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10-00- По случаю 18-й годовщины создания “Укрзалізниці” состоится выездное заседание Правительства и Всеукраинский форум железнодорожников. В мероприятиях примут участие Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, первый зам.министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко, ген.директор “Укрзалізниці” Михаил Костюк, народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, работники железнодорожного транспорта Украины и др. По окончании заседания Правительства запланирована пресс-конференция Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко(Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15). Для журналистов вход с 407 ворот со стороны ул. Никольсько-Слободской). Сбор журналистов в 9:15.

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10-00 - Пресс-конференция президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ивана Томича. Вопросы: 20 лет фермерскому движению Украины: состояние и перспективы его развития. Внедрение рынка земли в современных условиях - при отсутствии законодательной базы, инструментария реализации деятельности рынка, отсутствия доступа крестьян к кредитным ресурсам, несовершенстве судебной системы - безответственность со стороны должностных лиц (“Укринформ”, ул..Б.Хмельницкого, 8/16).

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12-00- Состоится научно-практическая конференция на тему: «Увеличение объемов бурения нефтегазовых скважин - путь к энергетической независимости Украины».

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: спасение бюджета ли разрушительный инструмент внешней финансовой зависимости?». Приглашены: Ксения Ляпина, народный депутат Украины, фракция НУ-НС; Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция БЮТ; Ирина Горина, народный депутат Украины, фракция ПР; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ («ИнтерМедиа консалтинг»,ул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто стремится сделать Игоря Циганко “козлом отпущения” по делу “Элита Центра?”.

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14-30 - Состоятся слушания парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений на тему: «О состоянии дел и перспективах развития сахарной отрасли» (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд).

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14-30 - Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины П.Вербицкого на тему: “Итоги работы службы ветеринарной медицины Украины у 2009 г. и задания по обеспечению продовольственной безопасности государства” (ул. Б.Гринченко,1, 4 этаж).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Экономика ноосферы”: может ли объединение природы и науки не допустить планетарной катастрофы? Глобальные проблемы настоящего: правда и выдумки, их реальный диагноз. Спасет ли человечество от экологической и социально-экономической катастрофы ноосферная экономика, как генерирующая сила мировой хозяйственной системы? Как глобальные угрозы отображаются на обеспечении национальной безопасности и стабильном развитии Украины? Будет презентована информационная площадка для всех небезразличных к судьбе человечества и планеты в целом - сайт "Экономика ноосферы". Участник: автор проекта, известный экономист, член-корреспондент НАН Украины, доктор экономических наук, профессор Валерий Мунтиян (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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16-30 - Пресс-конференция на тему: "Конфликт интересов на рынке коммерческих прав Чемпионата Украины по футболу сезона 2009/2010гг." . В работе примет участие президент Ассоциации пляжного футбола Украины, управляющий партнер компании "Медиа Спорт Промоушен" Сергей Харченко (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).