ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Согласно решению комиссии, избирательный бюллетень печатается на государственном языке, на одной странице листа размером 200х580 мм с текстом только на одной стороне.

Избирательные бюллетени должны печататься на бумаге светлого тона с сочетанием серого и розового цветов с использованием специальных красок.

Бюллетени должны быть напечатаны с графическими защитными элементами, с проставлением номера избирательного участка, защитной краской, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Кроме того, ЦИК установила резерв для бюллетеней без номера избирательного участка для заграничных избирательных участков, образованных в исключительных случаях, в объеме 0,5% количества граждан, внесенных в избирательные списки на этих участках.

Кроме того, ЦИК установила, что количество изготовленных бюллетеней для каждого избирательного участка должно на 0,5% превышать количество зарегистрированных избирателей на участке.

Также ЦИК установила, что перечень кандидатов на пост Президента Украины в избирательном бюллетене должен быть расположен по алфавиту, а также кандидаты должны быть пронумерованы. Однако, среди членов ЦИК во время рассмотрения этого вопроса возникла дискуссия, устанавливать ли нумерацию фамилий кандидатов в президенты Украины в избирательном бюллетене. За решение установить нумерацию проголосовали 9 членов ЦИК.