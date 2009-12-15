Главное на 15 декабря

Хроника дня

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По итогам сегодняшнего размещения ОВГЗ в бюджет Украины привлечено 388,014 млн. грн.; Админсуд Киева приостановил постановление НКРЭ об экспортных аукционах; для участия в сегодняшнем аукционе по экспорту электроэнергии зарегистрировались 5 компаний; держатели еврооблигаций ПУМБа приняли условия реструктуризации Финансы: По итогам сегодняшнего размещения ОВГЗ в бюджет Украины привлечено 388,014 млн. грн. По итогам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины удалось привлечь 388,014 млн. грн.

Об этом говорится в информации Национального банка Украины о предварительных результатах размещения ОВГЗ, которой располагает УНИАН.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком погашения 17 марта 2010 года (срок обращения 91 день) было привлечено 10,478 млн. грн. под 20% годовых. В результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 17 ноября 2010 года в бюджет удалось привлечь 66,772 млн. грн. (средневзвешенная ставка доходности составила 23,96%); со сроком погашения 31 октября 2012 года – 310,765 млн. грн. под средневзвешенный уровень доходности 24,59% годовых.

По данным НБУ, Министерство финансов приняло решение сегодня во время 242-го размещения не осуществлять продажу ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 года.

Как сообщалось, в Государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре т.г. Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).

Western Union заявляет, что обеспечит обязательную фиксацию валюты выплаты и курса конвертации валют

Компания Western Union обеспечит обязательную фиксацию валюты выплаты и курса конвертации валют согласно требованиям Национального банка Украины.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН, в связи с телеграммой НБУ от 10 декабря, согласно которой Нацбанк просил коммерческие банки воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

«В письме, направленном по электронной почте банкам, НБУ потребовал в обязательном порядке фиксировать курс конвертации валют при отправке денежных переводов Western Union в гривне за пределы Украины. В соответствии с новыми требованиями НБУ, компания Western Union обеспечит обязательную фиксацию валюты выплаты и курса конвертации валют», - сказано в сообщении компании.

В данный момент Western Union ведет работу по согласованию с НБУ необходимых изменений в схеме работы услуги по переводу денежных средств за границу в гривне, отметили в пресс-службе. Компания надеется в ближайшее время достичь договоренности с Нацбанком и возобновить услугу по отправке денежных переводов за пределы Украины в национальной валюте.

Услуги Western Union, такие как выплата денежных переводов на территории Украины в долларах США, гривне, а из отдельных стран - в евро, а также отправка денежных переводов в долларах США – осуществляются в обычном режиме.

Как отметили в компании, Western Union начала предоставлять услугу по отправке денежных переводов в гривне за границу в июле 2009 г. Процедура осуществления международного перевода в гривне не предусматривает физического перемещения гривни за пределы Украины. Конвертация гривни в валюту выплаты перевода выполняется банком-агентом по курсу системы Western Union. Программное обеспечение Western Union разработано таким образом, что оператор банка имеет возможность предоставить клиенту информацию о курсе конвертации и доступных валютах выплаты перевода до отправки перевода. При этом отправителю предоставлялась возможность как выбрать валюту выплаты перевода с конвертацией по курсу Western Union, так и оставить право выбора за получателем. В момент осуществления перевода клиенту предоставляется информация о текущем курсе обмена валюты и индикативной сумме, которая будет получена в стране назначения в предполагаемой валюте выплаты перевода. Внесение этой информации оператором в бланк «отправить деньги» в момент отправки перевода является стандартным требованием системы Western Union, указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своей телеграммой банкам от 10 декабря просил их воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

Нацбанк отмечал, что действующее законодательство Украины не позволяет осуществлять переводы за пределы Украины в гривне, поэтому данная услуга системы Western Union предоставляет возможность банку лишь принять от инициатора перевода средства в гривне, а отправить за границу перевод можно исключительно в иностранной валюте.

«Следует отметить, что бланк системы Western Union, который оформляется при осуществлении международного перевода, а также заявление на перевод, которое формируется программным комплексом системы Western Union и подписывается инициатором перевода, не содержат вышеупомянутой информации, – сказано в телеграмме. – Национальный банк Украины считает неприемлемым проведение перевода без фиксации курса гривни к иностранной валюте и суммы к получению в иностранной валюте».

Держатели еврооблигаций ПУМБа приняли условия реструктуризации

Держатели еврооблигаций ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) приняли условия реструктуризации.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сегодня в 10.00 утра по лондонскому времени была проведена встреча держателей облигаций, на которой была принята резолюция, предложенная держателям для голосования 25 ноября 2009 года. В соответствии с резолюцией были одобрены изменения к основным условиям облигаций, кредитному договору и договору о доверительном управлении.

По информации банка, среди ключевых измененных условий, которые должны вступить в силу до конца года: изменение срока погашения с 16 февраля 2010 года на 31 декабря 2014 года; повышение процентной ставки с 9,75% до 11% годовых; частичное погашение основной суммы долга 16 февраля 2010 года на сумму около 17 млн. долл.; изменение частоты осуществления процентных платежей с полугодовых на поквартальные.

Также сообщается, что в ходе голосования достигнут кворум держателей, который составил 86%, 92% из которых проголосовали в поддержку резолюции.

Как сообщал УНИАН, ПУМБ предложил реструктуризацию держателям еврооблигаций на сумму 275 млн. долл.

Также ПУМБ заявил о готовности выплатить 8% суммы основного долга по еврооблигациям тем держателям, которые согласятся на реструктуризацию до 11 декабря.

Предложение по реструктуризации должны были утвердить 75% держателей еврооблигаций (кворум - две трети всех владельцев).

Напомним, 6 февраля 2007 года ПУМБ разместил трехлетние еврооблигации на сумму 150 млн. долл. по ставке 9,75%, 11 мая доразместил еще на 125 млн. долл.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 17,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,940 млрд. грн., обязательства – 14,958 млрд. грн., собственный капитал – 2,908 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

За 9 месяцев т.г. ПУМБ получил убыток 581 млн. грн. против 93 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии 2009 года банк получил убыток в размере 604,127 млн. грн., в 2008 году чистая прибыль банка составила 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

Банки должны отчитаться о средствах. потраченных на охрану Национальный банк Украины (НБУ) просит коммерческие банки отчитаться об объемах средств, выделенных на улучшение охраны помещений банков и проведения операций инкассации.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №11-212/5747-23314, текстом которой располагает УНИАН.

Отчеты должны быть составлены до 11 января 2010 года. Период составления отчетов – за четвертый квартал 2009 года и планируемые расходы в 2010 году с поквартальной разбивкой.

В телеграмме указывается, что «по причине резкого увеличения числа нападений на банковские учреждения» Нацбанк Украины в 2009 году своими постановлениями повысил требования к техническому состоянию и организации охраны помещений банков и проведению операций по перевозке валютных ценностей и инкассации средств в банках Украины.

Предоставление отчетов осуществляется в рамках контроля за выполнением вышеуказанных нормативных актов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал своих подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. При этом он отметил, что Верховная Рада не рассматривает специально разработанный по этому поводу законопроект, а НБУ, несмотря на неоднократные обращения и просьбы со стороны МВД, не дает соответствующих поручений банкам.

Кроме того, 19 ноября в Донецке Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в массовых ограблениях банков в Украине в первую очередь виновны банкиры. По его словам, банкиры «уже открыто заявляют, что не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предупредительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж и велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».

В начале декабря т.г. Нацбанк обратился к коммерческим банкам с просьбой предоставить данные о преступных нападениях на банковские учреждения, совершенных в 2008 году и за 11 месяцев текущего года.

1-3 и 7-10 января - у банков выходные

Национальный банк Украины определил, что 1-3 января и 7-10 января 2010 года будут выходными днями для банков.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-211/3007-23723, имеющейся в распоряжении УНИАН.

В связи с этим рабочий день банковской системы с пятницы 8 января 2010 года переносится на субботу 13 марта.

«4 января банки работают без клиентов и обеспечивают комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года… 5, 6 и 11 января система электронных платежей и банковская система работают в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рекомендовал предприятиям сделать выходными дни с 1 по 10 января, с отработкой рабочих дней в последующие субботы.

Евро резко снизился к доллару Евро достиг минимума двух с половиной месяцев к доллару на европейских торгах в четверг на фоне опасений по поводу состояния банков еврозоны и выхода слабых данных об экономических ожиданиях в Германии.

Доллар укрепляется к основным валютам, поднявшись до самого высокого с начала октября уровня по отношению к корзине шести основных валют мира, благодаря фиксации прибыли по коротким долларовым позициям в условиях спада склонности инвесторов к риску после выхода слабой немецкой статистики.

Исследовательский институт ZEW во вторник сообщил, что индекс экономических ожиданий в Германии снизился в декабре до 50,4 пункта с 51,1 пункта месяцев ранее, что вызвало опасения по поводу восстановления крупнейшей экономики зоны евро.

Негативное влияние на евро оказало сообщение австрийской газеты Die Presse о том, что денежные власти страны включили в список для наблюдения четвертый по величине банк Oesterreichische Volksbanken.

Трейдеры продолжили продажу евро на фоне этого сообщения, которое вышло на следующий день после того, как Вена заявила о намерении национализировать один из банков с целью избежать его банкротства.

Сообщение австрийской газеты подкрепило опасения по поводу финансового состояния некоторых стран еврозоны, вызванные на прошлой неделе снижением суверенного кредитного рейтинга Греции.

"Проблемы в Греции продолжаются, и вчерашняя новость об австрийском банке также не помогает (евро)", - сказал Ян Стэннард из BNP Paribas.

"В целом, понижательное давление на евро сохраняется, и слабые данные ZEW также стали негативом", - добавил он.

Инвесторы по всему миру в настоящее время ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, о которых центробанк США сообщит завтра, и которые могут оказать заметное влияние на валютные котировки.

К 14.24 МСК евро упал на 0,78 процента до $1,4545, ранее опускаясь до самого низкого с начала октября уровень в $1,4527.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине валют, подскочил на 0,7 процента до 76,882 пункта.

К иене доллар укрепился на 0,9 процента до 89,35 иены, сообщает Рейтер.

ТЭК: Админсуд Киева приостановил постановления НКРЭ об экспортных аукционах Киевский окружной административный суд по иску ЗАО «Корлеа Инвест Украина» приостановил действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) № 1207 от 22 октября т.г., которым регламентировался порядок проведения аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии. В аукционных торгах объявлен перерыв на час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила, открывая аукционные торги, председатель аукционной комиссии НЭК «Укрэнерго» Ирина МУРАВЬЕВА.

По ее словам, соответствующее определение суд вынес 15 декабря т.г. В этой связи аукционная комиссия приняла решение объявить часовой перерыв в торгах «до выяснения позиции руководства НЭК «Укрэнерго».

Для участия в сегодняшнем аукционе по экспорту электроэнергии зарегистрировались 5 компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго, со ссылкой на итоги раскрытия заявок аукционной комиссией НЭК «Укрэнерго», состоявшегося сегодня утром.

Согласно сообщению, аукционная комиссия зарегистрировала заявки от ОАО «Захидэнерго», ООО «Востокэнерго», НАЭК «Энергоатом», госпредприятия «Укринтеэнерго» и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.00 состоится годовой аукцион на предоставление доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" выставило на аукцион 275 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», работающего в синхронном режиме с UCTE, с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один в 100 МВт, три по 50 МВт и один в 25 МВт. При этом услуги по доступу только к 150 МВт сечения (2 лота - 100 и 50 МВт) гарантируются компанией в полном объеме в течение всего года. Остальные три лота (два по 50 МВт и один - 25 МВт) не гарантируются системным оператором, что означает, что они могут быть скорректированы «Укрэнерго» в оперативном порядке при возникновении аварийных ситуаций или изменении баланса мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Стартовая цена лотов с "Бурштынского энергоострова" колеблется от 2,013 млн. грн до 16,057 млн. грн.

Кроме того, на аукцион выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» одним лотом 135 МВт. Начальная стоимость лота - 21,677 млн. грн.

Кроме того, «Укрэнерго» выставило на торги два лота пропускной способности сечения по направлению на Беларусь общим объемом 175 МВт, два лота суммарным объемом 125 МВт в направлении на Молдову и восемь лотов общим объемом 800 МВт по направлению России.

Земельный рынок: Киевсовет на последнем заседании готовится раздавать землю

На последнее в этом году заседание Киевсовета, которое планируют провести 24 декабря, готовят большой блок земельных вопросов, пишет газета «Сегодня» (№278 к (3411)).

Издание отмечает, что изначально планировалось в этом году еще два заседания Киевсовета - на 17 и 24 декабря, причем 17-го число депутаты планировали раздать более 70 участков земли. Но потом заседание перенесли на 24 декабря. «Хотят земельную часть расширить, готовят документы», - сказал газете источник в Киевсовете.

Вместе с этим газета пишет, что столичная прокуратура неоднократно утверждала, что 10 соток, которые постоянно раздают на сессии, выдаются отнюдь не нуждающимся в них киевлянам, а подставным людям, которые потом перепродают сотки какой-нибудь известной персоне. Издание приводит пример сделок, о которых стало известно непосредственно ему и пишет, что липовых землевладельцев ищут, в частности, на бирже труда на вокзале и в общежитиях. Так, безработному с Хмельницкой обл. заплатили 100 грн., а студенту КПИ – 200 грн. за участие в сделке.

В мэрии утверждают, что если подобные случаи и есть, то чиновникам об этом неведомо. «Участки получают люди, которые подают документы. Я не исключаю, что эти участки потом перепродают. Но у нас нет возможности проверить каждый, да и не в этом наша задача. Мы должны дать людям положенные им 10 соток земли», - прокомментировал газете заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр ЛУЦКИЙ.

Соцполитика: Инвалидам выделят до 10% мест на автостоянках

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в действующее законодательство по вопросу обеспечения инвалидов автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 342 народных депутата из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Закон Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”. В соответствии с этими изменениями, инвалидам и детям инвалидам предоставляются бесплатно или на льготных условиях услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, технические и другие средства реабилитации, изделия медицинского назначения на основании индивидуальной программы реабилитации, автомобили при наличии соответствующего медицинского заключения. Законом предусмотрено, что после смерти инвалида, ребенка-инвалида автомобиль, выданный бесплатно или на льготных условиях, в том числе признанный гуманитарной помощью, по желанию членов его семьи может быть передан в их собственность в порядке и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

Кроме того, ВР приняла в первом чтении проект закона «О дополнении закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» в отношении бесплатной стоянки транспортных средств. За принятие этого законопроекта проголосовали 282 народных депутата из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что владельцы площадок для стоянок должны обеспечить выделение и обустройство специальных мест для стоянки транспортных средств общего и специализированного назначения, которые перевозят инвалидов в объеме 10% общего количества, но не менее 1 места. При этом оплата за такую стоянку не взимается.

Криминал: Милиция разоблачила схему хищения 200 млн. грн., выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков Сотрудники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили преступную схему присвоения группой злоумышленников, по предварительным оценкам, более 200 млн. грн., выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эта схема была разоблачена в результате проверки обращения в МВД руководства АКБ «Укрсоцбанк» о возможных неправомерных действиях физических лиц, которые по доверенностям вкладчиков двух коммерческих банков получают гарантированные средства за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В соответствии с полученной информацией, ликвидаторами банков «Европейский» и «Национальный Стандарт» в Фонд предоставлены списки физических лиц, в соответствии с которыми средства в сумме 7,8 млн. грн. от имени 50 граждан Украины получили два гражданина, - «С» (который работает в банке «Европейский» на должности начальника одного из управлений) и «Ф» (в среднем по 150 тыс. грн. на одно лицо). В дальнейшем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ «Укрсоцбанк» расчетном счете на имя двадцатипятилетнего юноши.

С целью предупреждения злоупотреблений во время осуществления указанных финансовых операций руководство АКБ «Укрсоцбанк» заблокировало 14,7 млн. грн. и обратилось в Фонд гарантирования вкладов за разъяснениями. В свою очередь, Фонд направил обращение АКБ «Укрсоцбанка» в СБУ, которая, в свою очередь, направила указанное обращение в Министерство внутренних дел Украины. На момент получения этого обращения ДГСБЭП МВД Украины, счет вышеупомянутого руководителя управления банка «Европейский» уже был разблокирован, а средства со счета сняты в соответствии с письмами-подтверждениями действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате проверки ДГСБЭП установлено, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди привлеченных вкладчиков, граждан призвали открывать счета в указанных банковских учреждениях за вознаграждение в размере 100-200 грн. Для открытия счетов указанными лицами банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средства на депозитные счета не вносились (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц). В частности, установлено, что счета в указанных банках открывались в августе 2009 года в рабочие дни после 20.00. Непосредственно из города Черкассы прибыл переполненный автобус, в котором находилось более 40 чел., открывших счета за вознаграждение.

С целью опроса по указанным фактам один из должностных лиц банковского учреждения был приглашен в Департамент ГСБЭП. По его словам, лично он с вкладчиками банков «Европейский» и «Национальный Стандарт», которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средств Фонда, не знаком. Указанные доверенности ему предоставили двое наглядно знакомых, пообещав по получении сумм выплатить материальное вознаграждение, размер которого не обусловливался. Как объяснил банковский работник, он лично получил около 10 млн. грн., из которых 1,5 млн. грн. он передал вышеупомянутым наглядно знакомым лицам без составления каких-либо документов о получении средств. Средства в размере около 8,5 млн. грн. якобы находились в ячейке акционерного банка, открытой на его имя.

Кроме того, по предварительной информации, к хищению средств Фонда причастны владельцы и служебные лица банков «Европейский» и «Национальный Стандарт». В частности, лишь на имя руководителя одного из управлений банка «Европейский» было оформлено доверенностей от физических лиц на сумму 36 млн. грн. По предварительным оценкам, общая сумма незаконно присвоенных денег превышает 200 млн. грн.

Материалы проверки направлены в ГУ МВД Украину в г. Киеве с целью возбуждения уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 191 и 358 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время указанные материалы досудебного следствия вытребованы прокуратурой Шевченковского района г. Киева.