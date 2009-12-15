В избирательном бюллетене у Тимошенко 13-й номер

В избирательном бюллетене в день голосования на выборах президента Украины 17 января 2010 года кандидаты в президенты Украины будут расположены по алфавиту и под номерами.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК на сегодняшнем заседании утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.

В соответствии с утвержденным ЦИК текстом в бюллетене под номером 1 будет кандидат в президенты Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, далее в бюллетене кандидаты в президенты будут расположены в таком порядке: № 2 – Михаил БРОДСКИЙ, № 3 – Анатолий ГРИЦЕНКО, № 4 – Юрий КОСТЕНКО, № 5 – Владимир ЛИТВИН, № 6 – Александр МОРОЗ, № 7 – Александр ПАБАТ, № 8 – Василий ПРОТЫВСИХ, № 9 – Василий РАТУШНЯК, № 10 – Олег РЯБОКОНЬ, № 11 – Петр СИМОНЕНКО, № 12 – Людмила СУПРУН, № 13 - Юлия ТИМОШЕНКО, № 14 – Сергей ТИГИПКО, № 15 – Олег ТЯГНИБОК, № 16 – Виктор ЮЩЕНКО, № 17 – Виктор ЯНУКОВИЧ, № 18 – Арсений ЯЦЕНЮК.