ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Два дня, которые потрясли банк «Надра», в котором пишет - все кредиторы банка «Надра» согласились на рассрочку его долгов. Однако эти договоренности оказались под угрозой срыва из-за заявления Юлии Тимошенко о намерении перевести вклады «Надра» в Родовид Банк…

http://delo.ua/dengi/banki/dva-dnja-kotorye-potrjasli-nadra-135311/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки продадут по частям» пишет - НБУ рекомендовал временным администраторам проблемных банков, которые так и не нашли платежеспособных инвесторов, продавать активы финучреждений по частям…

http://delo.ua/dengi/banki/problemnye-banki-prodadut-po-chastjam-135313/

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«Дело» в публикации «Экспорт электроэнергии завяз в судах» пишет - вчера Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» приступила к проведению аукциона по продаже прав на экспорт электроэнергии в течение всего 2010 года. Но первый аукцион по экспорту электроэнергии затягивается из-за судебных разбирательств…

http://delo.ua/biznes/rynki/eksport-elektroenergii-zavjaz-v-sudah-135322/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Президентская гонка пошла вглубь» пишет – народные депутаты вчера приняли один из самых обсуждаемых законопроектов – 365 голосами они поддержали выделение из госбюджета свыше 260 млн. грн. для погашения задолженности шахт перед энергетиками. Этих средств вряд ли хватит, чтобы улучшить ситуацию в энергетике, но они позволят кандидатам в президенты использовать эту тему в качестве предвыборной агитации, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1293608

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Безработица набирается сил» пишет – уровень официальной безработицы в ноябре повысился впервые после восьми месяцев снижения. Вчера Госслужба занятости сообщила о росте количества незанятых граждан, находящихся на государственном учете, на 10,4 тыс. человек, до 536,7 тыс. В ведомстве объясняют это завершением сезонных аграрных, строительных работ и курортного сезона, поэтому увеличение безработицы продлится до весны. По прогнозам экспертов, за зиму работы могут лишиться до 200 тыс. человек…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1293566

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Выкупательная способность» пишет - депутаты фракции БЮТ предложили разрешить гражданам, которые не могут вернуть банковские кредиты, выкупать свои долги у коллекторов по цене их переуступки. По мнению авторов законопроекта, это даст возможность проблемным должникам погашать долги всего за 1% от суммы кредита. Между тем коллекторы говорят, что не собираются отдавать должникам кредиты с большим дисконтом, так как новый закон не будет обязывать их к этому…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1293586

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украина дотянулась до спутника» пишет - канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) подписала контракт на строительство первого украинского спутника связи и его наземной вспомогательной инфраструктуры для Национального космического агентства Украины. Сумма контракта составила $254 млн. Эксперты прогнозируют повышенный спрос на емкости отечественного космического аппарата в силу перехода многих зарубежных и отечественных телеканалов в формат HD к 2011-2012 гг.

http://eizvestia.com/markets/full/4187530

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«Экономические известия» в публикации «Водка потеряла крепость» пишут - летнее повышение ставки акцизного сбора и последствия финансового кризиса больно ударили по производителям водки. За первое полугодие, по данным «Укрводки», около 30 предприятий из более 60 остановили производство. Теперь дошла очередь и до лидеров. Некоторые из них подумывают вывести производство из страны. Например, «Олимп» остановил ликеро-водочный завод, «Союз-Виктан» — сдал в аренду…

http://eizvestia.com/markets/full/4187534

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«Газета по-киевски» в материале «Олигарх купит «аську» за $250 млн?» пишет – источник из компании олигарха Алишера Усманова – совладельца сайтов «Одноклассники», «Живой Журнал» и «Вконтакте» – сообщил, что тот покупает у американцев интернет-пейджер ICQ – «аську». Учитывая размер сделки, пошли самые разнообразные слухи. К примеру, о том, что Усманов приближен к Путину, и поэтому, мол, ФСБ теперь будет и за «аськой» следить…

http://mycityua.com/articles/world/2009/12/16/073547.html

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«Газета по-киевски» в материале «Увидеть семью – и уснуть» подает результаты собственного исследования, как собирается встречать Новый год верхушка городской власти…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/16/081204.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Участки в Киеве продаются за 200 гривен» пишет о том, как в столице «разбазаривают» земельные участки…

http://www.segodnya.ua/news/14101398.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стельмах уйдет. Сам и не сейчас…» пишет - 15 декабря истекает срок полномочий Стельмаха на посту главы НБУ. Но, скорее всего, до выборов и какое-то время после них он будет занимать это кресло. А как же "спасительные" 6 грн. за доллар?...

http://economics.unian.net/rus/detail/29673

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ГАИ избавят от «нерентабельных» обязанностей?..» пишет - парламентарии решили упростить жизнь ГАИ, усложнив ее страховым компаниям, передав им полномочия по оформлению ДТП, в которых никто не пострадал...

http://economics.unian.net/rus/detail/29413

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «О новогодних «сладких» подарках с привкусом скандала...» пишет - кондитеры не первый год пытаются уличить Фонд соцстрахования по временной утрате трудоспособности в непрозрачности проведения конкурса на изготовителя новогодних подарков. Но, «собака лает, а караван идет»…

http://economics.unian.net/rus/detail/29619

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Закрыть нельзя клубиться» пишет – в России тотальные проверки соблюдения правил пожарной безопасности клубами и ресторанами могут привести к тому, что большая их часть будет закрыта. МЧС уже опубликовало черные списки клубов-нарушителей. В Москве таковых набралось 88, в Дальневосточном и Уральском федеральных округах — 92 и 68…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/16/221550

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Издание «Известия» в публикации «Иранская атомная бомба почти готова» пишет – сомнений в военном характере иранской ядерной программы не осталось. Об этом пишет британская "Таймс", ссылаясь на некий "документ разведки". Из него следует, что Тегеран готовит испытания взрывателя атомной бомбы…

http://www.izvestia.ru/world/article3136535/

(УНИАН)