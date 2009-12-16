В Украине эпидемия гриппа охватила 12 регионов

В Украине эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний охватила 12 регионов.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в частности, сложная ситуация в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, а также в Крыму и в городе Севастополь.

В целом в Украине с начала эпидемии гриппом и ОРЗ заболели по состоянию на 15 декабря 2 млн. 690 тыс. 563 чел., за последние сутки - 143 тыс. 941 чел.

Умерли от гриппа, ОРЗ и их осложнений (пневмонии и др.) 507 чел., за последние сутки – 6 человек.

Госпитализированы с начала эпидемии 156 тыс. 272 украинца, за последние сутки - 4 тыс. 612.