В Великобритании потребительские цены в ноябре выросли на 0,3%

Великобритания. В ноябре 2009 года потребительские цены выросли на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данный фактор воспринимается положительно как стимул роста экономики. Это спровоцировано крупными госвливаниями. Именно рост потребительских цен заставляет бизнесменов активизировать действия.