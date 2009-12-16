В Великобритании потребительские цены в ноябре выросли на 0,3%
11:45, 16 декабря 2009Разное
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Великобритания. В ноябре 2009 года потребительские цены выросли на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Данный фактор воспринимается положительно как стимул роста экономики. Это спровоцировано крупными госвливаниями. Именно рост потребительских цен заставляет бизнесменов активизировать действия.
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