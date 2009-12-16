ВВП Австралии в 3 кв. вырос на 0,2%

Австралия. В третьем квартале 2009 года ВВП страны вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП вырос на 0,5%.

Аналитики ожидали больший рост ВВП Австралии. После того, как во втором квартале текущего года рост составил 0,6%, настроение рынка было оптимистическое - впереди ускорение. Но реалии жизни оказались более жесткими. Хотя сам показатель – положительный.