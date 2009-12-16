ВВП Австралии в 3 кв. вырос на 0,2%

11:53, 16 декабря 2009
Разное
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Австралия. В третьем квартале 2009 года ВВП страны вырос на 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП  вырос на 0,5%.

Аналитики ожидали больший рост ВВП Австралии. После того, как во втором квартале текущего года рост составил 0,6%, настроение рынка было  оптимистическое - впереди ускорение. Но реалии жизни оказались более жесткими. Хотя сам показатель – положительный.

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