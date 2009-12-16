В России за 11 мес. промпроизводство упало на 12%

Россия. В январе-ноябре 2009 года объем промышленного производства упал на 12%, по сравнению с январем-ноябрем 2008 года. В январе-октябре 2009 года падение составило 13,3%, в январе-сентябре - 13,5%, в январе-августе - 14%, в январе-июле - 14,2%.

Темпы падения промышленного производства замедляются, но по итогам года избежать его не реально. Несмотря на мощную государственную поддержку, российская экономика оказалась слабой.