Баррозу: ЕС может больше помогать Украине
13:37, 16 декабря 2009Разное
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Но нужны реформы...
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что Европейский Союз может больше помогать Украине, но для этого Украина должна больше работать над реформами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, об этом он сказал 15 декабря вечером на заседании Европарламента в Страсбурге.
“Наши украинские друзья должны сделать больше, если они хотят, чтобы мы больше помогали им”, - сказал Президент Еврокомиссии.
Он отметил, что последний саммит Украина-ЕС (4 декабря в Киеве – УНИАН) был очень успешным.
Вместе с тем, по словам Ж.БАРРОЗУ, в нынешней ситуации говорить о возможности расширения Евросоюза за счет Украины не является возможным.
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