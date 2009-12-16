Баррозу: ЕС может больше помогать Украине

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что Европейский Союз может больше помогать Украине, но для этого Украина должна больше работать над реформами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, об этом он сказал 15 декабря вечером на заседании Европарламента в Страсбурге.

“Наши украинские друзья должны сделать больше, если они хотят, чтобы мы больше помогали им”, - сказал Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что последний саммит Украина-ЕС (4 декабря в Киеве – УНИАН) был очень успешным.

Вместе с тем, по словам Ж.БАРРОЗУ, в нынешней ситуации говорить о возможности расширения Евросоюза за счет Украины не является возможным.