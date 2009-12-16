Приватизацию шахт нельзя подменять кредитованием за госсредства

Приватизацию шахт нельзя подменять их кредитованием за государственные средства, заявляет кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что проблемы угольной отрасли в следующем году будут решаться путем привлечения кредитов иностранных банков под государственные гарантии.

«Украинский углепром крайне неэффективен. Он давно превратился в черную дыру, в которой исчезают не только бюджетные деньги, но и шахтерские жизни. В таких условиях необходимо проводить глубокую реформу и реструктуризацию отрасли, параллельно решая проблему занятости в шахтерских городах», – заявил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что правительство подорвало рынок кредитования, выйдя на него с 30-процентными облигациями государственного займа, и теперь банкам просто невыгодно одалживать деньги бизнесу, который не может позволить себе отдавать 30 долларов за каждую одолженную сотню. Кредиты иностранных банков шахтам под госгарантии ничем не отличаются от продажи государственных облигаций – углепром в своем нынешнем состоянии эти деньги самостоятельно не вернет, отметил С.ТИГИПКО.

«Большое лукавство говорить о том, что госдолг в размере 30% от ВВП – безопасен, поскольку в США, Японии и многих других странах национальный долг превышает 100% ВВП. Любому экономисту понятно, что запас прочности американской или японской экономики в несколько раз выше нашего. Без конца навешивать на государство долги невозможно. Это означает обрекать Украину на скорый дефолт», – подчеркнул С.ТИГИПКО.