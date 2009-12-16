ГЛАВНОЕ на 16 декабря (день)

Хроника дня

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Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Президент Украины надеется на конструктивную и государственную позицию Верховной Рады Украины в вопросе привлечения к политической ответственности, а следовательно - освобождении от должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО», - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что Президент, в соответствии с Конституцией, обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу необходимости освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности.

Также она напомнила о соответствующем письме и в адрес председателя парламента Владимира ЛИТВИНА.

«К сожалению, милиция под руководством Ю.ЛУЦЕНКО демонстрирует прогрессирующую неспособность справиться с угрозами безопасности граждан и общественному порядку», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что реальные показатели борьбы с преступностью ухудшаются.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины призвал премьера обратиться в ВР с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Глава государства мотивировал необходимость отставки Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, значительным ослаблением активности борьбы с коррупцией и преступностью.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня правоохранительные органы продолжают работать неэффективно. “Главная задача правоохранительной системы, которая заключается в безусловном обеспечении конституционных прав и свобод каждого человека и гражданина, не выполняется”, - констатировал глава государства.

По его словам, неоднократное привлечение внимания министра внутренних дел Украины к активизации работы в системе правоохранительной деятельности игнорируется.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что главу Национального банка Украины можно будет сменить весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я уверена, что после февраля, когда пройдет это политическое напряжение, когда закончится вся политическая непрогнозируемость и политический хаос, мы за несколько месяцев сможем поменять руководство Национального банка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, полномочия нынешнего председателя Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ заканчиваются 16 декабря 2009 года. Однако, согласно законодательству Украины, глава НБУ может быть назначен или уволен с должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента Украины.

Парламент уже не раз пытался уволить В.СТЕЛЬМАХА с занимаемой должности.

26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка, а 12 июня т.г. парламент направил Президенту Украины депутатский запрос относительно необходимости внесения в парламент представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. На такие действия депутатов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отреагировал заявлением, что отставка председателя НБУ не относится к компетенции парламента.

В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем Нацбанка Украины Верховной Радой 16 декабря 2004 года по представлению Президента Украины.

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Бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент требует от правительства отказаться «от намерений ручного распределения бюджетных средств и представить в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2010 год».

И.ВАННИКОВА отметила, что глава государства обращается к Кабинету министров с требованием выполнить предписания законодательства о внесения бюджета на рассмотрение парламента.

«Отсутствие принятого бюджета на следующий год несет в себе ряд серьезных угроз», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что, в частности, с января 2010 года ежемесячно могут быть профинансированы лишь расходы в объеме 1/12 бюджета 2009 года. Под угрозой окажется целый ряд социальных выплат, не говоря уже о доплатах и анонсированных повышениях доходов граждан.

Также, по ее словам, местная власть не сможет корректно сформировать бюджеты своих территорий, что будет означать нефинансирование важных социальных и экономических программ.

«В конечном итоге, остается непонятным механизм финансирования выборов Президента», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Как сказала пресс-секретарь Президента, учитывая такие серьезные последствия для страны, невнесение правительством доработанного варианта бюджета можно объяснить лишь одним: «Желание руководства правительства во время избирательной кампании распределять средства в ручном режиме, без контроля и отчетности».

«Это позволит правительству поощрять определенные категории граждан, особенно тех, от кого зависит процесс голосования и определения результатов выборов, и при этом пренебрегать интересами других украинцев», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что В.ЮЩЕНКО считает такую практику недопустимой. И требует от Кабинета министров внести проект бюджета в Верховную Раду.

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Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) будет применять санкции к банкам за нецелевое использование финучреждениями валюты, приобретенной у регулятора во время целевых интервенций и аукционов.

Это предусмотрено постановлением НБУ №678 от 17 ноября т.г. (регистрация в Минюсте 10 декабря 2009 года), которым вносятся соответствующие изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой и в Положение о проведении Национальным банком Украины валютных аукционов. Постановление обнародовано на сайте Верховной Рады.

В документе указывается, что субъект рынка имеет право покупать у Национального банка во время целевой валютной интервенции или валютного аукциона иностранную валюту исключительно для обеспечения выполнения обязательств в иностранной валюте, определенных Национальным банком.

При этом неиспользованная по назначению валюта, приобретенная во время целевой интервенции, должна быть возвращена Нацбанку на протяжении трех рабочих дней со дня окончания установленного срока ее использования.

За нарушение вышеуказанных условий, а также за нарушение объявленных Нацбанком условий проведения аукционов будут применяться санкции в виде штрафов и других административных мер, согласно действующему правовому полю. В зависимости от нарушения, в качестве санкций могут быть применены штрафы, средства которых будут направляться в госбюджет. Кроме того, Нацбанк имеет право применять ряд административных мер: от запрета на выплату дивидендов до введения временной администрации в банке.

Постановление НБУ №678 вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

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Национальный банк Украины объявил об изъятии с 1 января 2010 года из обращения банкнот выпуска 1996 и 2001 гг. номинальной стоимостью 50, 100 и 200 гривень.

Это предусмотрено постановлением НБУ (№738 от 14 декабря т.г.), которое принято «с целью завершения процесса изъятия из обращения банкнот образцов до 2003 г. всех годов выпуска, улучшения организации наличного обращения…».

При этом в документе указывается, что банкноты выпуска 1996 и 2001 гг. функционируют в обращении без ограничения срока, до их полного изъятия.

Как сообщалось, своим постановлением от 19 июня 2009 года Нацбанк объявил об изъятии с 1 января 2010 года банкнот номиналом 10 и 20 гривень образца до 2003 года.

На сегодняшний день, согласно соответствующим постановлениям НБУ, уже идет процесс изъятия из обращения банкнот номиналом 1,2 и 5 гривень образца до 2003 года (всех годов выпуска), а также номиналом 10 и 20 гривень образца 1992 года.

На сегодняшний день в наличном обороте Украины используются банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень.

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Национальный банк Украины просит коммерческие банки до 25 декабря т.г. заключить новый Договор о корреспондентских счетах в Нацбанке.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (№07-403/27139), текстом которой располагает УНИАН.

«В случае не предоставления подписанных экземпляров договора, с 1 января 2010 года обслуживание корреспондентских счетов будет прекращено», - говорится в телеграмме.

В проекте договора, в котором НБУ выступает Исполнителем, а комбанк – Заказчиком, предусматривается, что «за несвоевременное зачисление средств на корреспондентский счет Заказчика Исполнитель платит в его пользу пеню в размере 0,1% от несвоевременно зачтенной суммы за каждый день просрочки». При этом, «за несвоевременное (недостоверное) отображение в балансе банка операций, выполненных на протяжении операционного дня по корреспондентскому счету, Заказчик платит Исполнителю штраф в размере 0,5% от суммы нарушения».

В случае просрочки оплаты за выполненные работы и предоставленные услуги, Заказчик платит Исполнителю сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и 3% годовых из просроченной суммы.

По данным Нацбанка, по состоянию на 16 декабря 2009 г., остатки на корсчетах и транзитных счетах банков составили 15,573 млрд. грн.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок– 7,9745/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2639/0,2644, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5940/11,6155.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,4535/1,4537 (вторник - 1,4558/60).

Во вторник, 15 декабря, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9850.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 15 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,9%, по сравнению с 15 декабря, и сегодня составляет 11,55 грн./евро, продажи – на 0,7% – до 11,77 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,61 грн./евро, по продаже – в пределах 11,64-11,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 декабря, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2553 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2677 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,2635 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2767 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8%, по сравнению с 15 декабря, и сегодня составляет 11,56 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 11,76 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,61 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 декабря, повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2544 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2% – до 0,2688 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,2635 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2767 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,04 грн., евро – 11,50/11,88 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,99/8,05 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2560/0,2660 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9732, к евро – 11,59383, к российскому рублю – 0,26517.

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Транспорт

Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании утвердил 16 документов по деятельности железнодорожного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, утвержден проект распоряжения «Об одобрении Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2020 года, проект постановления «Об утверждении Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы».

«Мы делаем как решение правительства, что мы создаем Государственный концерн «Украинская железная дорога» и вместе определяем, какие предприятия туда входят», - сказала журналистам премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в концерн должны войти все предприятия, которые обеспечивают нормальное функционирование, жизнедеятельность «Укрзализныци». Премьер отметила, что это касается также и предприятий социальной сферы, учебных заведений.

Кроме того, правительство одобрило документы, которые призваны улучшить транзитный потенциал Украины по железным дорогам, повысить эффективность транспортных связей по Центральной Европе.

Кабинет министров также одобрил предоставление железным дорогам статуса таможенного перевозчика, план мер по внедрению электронного документооборота на железнодорожном транспорте при осуществлении грузовых перевозок. Кроме того, одобрены документы. касающиеся развития комбинированных перевозок, модернизации железных дорог, их электрификации. А также принято решение по вопросу повышения уровня сохранности грузов при перевозке и ряд других вопросов, в том числе и социальных.

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Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о недопустимости приватизации „Укрзализныци”.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на Всеукраинском форуме железнодорожников, посвященному 18-летию „Укрзализныци”.

„Моя позиция абсолютно четкая – никакой категорически приватизации. Государственный концерн „Укрзализныця”, который дальше дает возможность развивать мощнейшую государственную корпорацию”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что на протяжении всей истории существования „Укрзализныци” раздавались много предложений о необходимости изменения формы собственности этого предприятия. „Уже рассматривали, какой быть “Укрзализныце”, – создать единое предприятие, акционерное общество, а затем выводить это на определенные процедуры, которые очень похожи на такую закрытую корпоративную приватизацию”, - объяснила она.

По ее мнению, такая приватизация могла стать „непрозрачной, непонятной и абсолютно нелогичной”. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что поддерживает позицию специалистов, согласно которой „Укрзализныця” должна оставаться „мощным государственным предприятием и именно так продолжать свой путь и развивать все свои программы”.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за необходимость создания на основе администрации железнодорожного транспорта государственного концерна «Укрзализныця».

«Поэтому мы предлагаем сделать так, чтобы в Украине была не администрация «Укрзализныци», которая, по сути, не имеет абсолютно никаких полномочий хозяйствующего субъекта, а чтоб мы объединили все необходимые и достаточные предприятия для функционирования железной дороги, все предприятия, которые обеспечивают функции железной дороги, чтобы мы объединили всю социальную сферу, все железные дороги, которые работают как хозяйствующие субъекты в государственный концерн «Укрзализныця». И этот госконцерн будет функционировать как единый механизм, как единый хозяйствующий субъект. И в то же время не нарушит статуса отдельных юридических лиц, которые будут входить в этот концерн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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Глава правительства сообщила, что на сегодняшнем заседании планируется принять стратегию развития железнодорожного транспорта до 2020 года и государственную целевую программу развития железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы.

Премьер отметила, что в этой программе будет четко изложен план мер по технической модернизации железнодорожного транспорта, для проведения которой будут привлечены средства всех пяти государственных банков. Также, отметила премьер, будет разработана система предоставления госгарантий для привлечения кредитов на проведения модернизации, в том числе, и товарных кредитов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, используя такие механизмы, можно будет провести техническую модернизацию железнодорожного транспорта максимум за три года.

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Кредитный портфель «Укрзализныци» является потенциально здоровым.

Об этом сообщил гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня в ходе открытого заседания правительства на Всеукраинском форуме железнодорожников.

«Кредитный портфель железных дорог Украины является потенциально здоровым: при годовых поступлениях железнодорожной отрасли в 38 млрд. грн. портфель долговых обязательств на конец года составляет всего 9 млрд. грн. Это свидетельствует о том, что не долговые обязательства слишком велики, а проблема необходимой ликвидности», - отметил он.

По словам гендиректора «Укрзализныци», 2009 и 2010 годы будут самыми сложными в части выполнения норматива текущей ликвидности. «Начиная с 2011 года порог ликвидности уже будет преодолен, и будут созданы все возможности для улучшенной динамики капитальных инвестиций в отрасль», - сказал он.

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Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-ноябре текущего года увеличили добычу природного газа на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 18,6 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре добыча нефти в Украине сократилась на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2,680 млн. тонн.

Добыча газового конденсата сократилась на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,933 млн. тонн, а газа нефтяного попутного – на 12,9% – до 693 млн. куб. м.

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Проблем с оплатой Украиной поставок российского газа в декабре не будет.

Об этом заявил вчера журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Я сделаю предположение, что Новый год сотрудники "Газпрома" будут встречать дома", - сказал он.

А.МИЛЛЕР напомнил, что действуют долгосрочные контракты на транзит и поставку газа. Единственный актуальный вопрос - своевременная и полная оплата Киевом российского газа. "У нас нет сегодня оснований предполагать, что что-то критичное может случиться в оплате российского газа за декабрь", - сказал глава "Газпрома".

А.МИЛЛЕР добавил, что это может произойти в начале января, расчетной датой является 7 число.

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Промышленность

В Украине рост промышленного производства в ноябре 2009 года, по сравнению с ноябрем 2008 года, составил 8,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-ноябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 24%.

В ноябре против октября т.г. зафиксирован рост на уровне 1,9%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в ноябре т.г. против ноября 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 22,9% (в ноябре к октябрю т.г. – спад 1,5%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 77,6% (к октябрю – спад 1,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 0,9% (к октябрю – спад 1,2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в ноябре т.г., по сравнению с ноябрем-2008, составил 4,9% (по сравнению с октябрем 2009 г. – спад 4,3%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 8,8% (к октябрю – спад 13%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 12,5% (к октябрю – спад 1,1%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 14,6% (к октябрю – спад 1,4%), в производстве кожи, изделий из нее – 3,2% (к октябрю – рост 0,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре т.г. против ноября-2008 составил 3,7% (к октябрю т.г. – спад 4,3%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 7,3% (к октябрю – спад 4,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 26,2% (к октябрю – рост 24%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 12,4% (к октябрю – рост 1,9%), в том числе в химическом производстве – 15,5% (к октябрю – рост 4,4%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 3,1% (к октябрю – спад 5,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 18,7% (к октябрю – спад 16,3%).

В Госкомстате сообщили, что в ноябре т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с ноябрем 2008 года, рост производства составил 47,6% (к октябрю т.г. – спад 2,2%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 12,6% (к октябрю – спад 2,5%), в частности в производстве машин и оборудования – спад 6,4% (к октябрю – рост 9,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 9,2% (к октябрю – спад 5,1%), в производстве транспортного оборудования – спад 19,9% (к октябрю – рост 7,7%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,9% (к октябрю – рост 9,8%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.

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Автопром

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре т.г. сократилось на 83,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 63,9 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство автобусов в Украине в январе-ноябре т.г. сократилось на 88,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 147 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,7% - до 2 404 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10 042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.

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ЖКХ

Сегодня ночью из-за порыва на магистральной тепловой сети жилого микрорайона «Сыхив» во Львове 78 жилых многоэтажных домов остались без тепла и горячей воды.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Аварийные бригады «Львовтеплоэнерго» начали работы по ликвидации порыва.

Сегодня во Львове температура воздуха ночью 14-16° мороза, днем до 9° мороза.

Львовский горсовет обратился к жителям домов, которые остались без отопления, с призывом «для сохранения тепла в домах плотно закрыть окна в квартирах, входные двери в подъездах, а также смотровые окна в подвалах и на чердаках».

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Погода

Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды: снег, метели, в южной и восточной частях местами сильный снег, снежные заносы (ночью в северных областях небольшой снег).

Температура ночью 12-17° мороза (на севере Левобережья - 20-25° мороза), днем - 10-15° мороза; в западных областях на протяжении суток - 8-13° мороза; в южных областях и на Закарпатье - ночью 4-9°, днем 2-7° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7°, на Южном побережье - до 10° тепла.

На дорогах страны гололед. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, на большей части территории - порывы 15-20 м/с, на востоке и в Приазовье - местами 25 м/с.

В Киевской области в четверг ожидается снег (ночью небольшой). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, днем метель. Температура ночью 12-17°, днем 10-15° мороза. В Киеве температура ночью 15-17°, днем - 12-14° мороза.

(УНИАН)