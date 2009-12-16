Главное на 16 декабря (вечер)

Промышленность

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2009 года составил «минус» 12 млрд. 556,2 млн. грн. против «плюс» 110 млрд. 773,7 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. прибыль получили 54,2% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 85 млрд. 485,1 млн. грн.

С убытком январь-октябрь т.г. завершили 45,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 98 млрд. 041,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 48,2% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 34 млрд. 783,1 млн. грн. Прибыль в январе-октябре т.г. получили 51,8% промпредприятий страны – они завершили период с финрезультатом 34 млрд. 302,6 млн. грн. Отрицательный финрезультат предприятий промышленности за январь-октябрь составил 480,5 млн. грн.

Предприятия химической промышленности Украины в январе-ноябре 2009 г. сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 21,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1,950 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 8,1% по сравнению с октябрем т.г., и на 7,3% по сравнению с ноябрем 2008 г. - до 182 тыс. тонн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-ноябре 2009 года уменьшился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 207 млрд. 233 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам 11 месяцев т.г. зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой области – на 27%, до 17 млрд. 963,5 млн. грн., Днепропетровской – на 25,8%, до 17 млрд. 892,5 млн. грн., Полтавской – на 25%, до 5 млрд. 468 млн. грн., Хмельницкой – на 24,6%, до 3 млрд. 925,2 млн. грн. и Луганской – на 24,2%, до 6 млрд. 400,3 млн. грн.

Финансы

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ и заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ в составе официальной делегации вылетели в Вашингтон для проведения очередного раунда переговоров в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

«В ходе визита состоится встреча с руководством МВФ, во время которой будут обсуждаться позиции сторон, в частности, по вопросам пересмотра условий программы stand-by и бюджетной политики правительства в 2009-2010 годах», – сказано в сообщении.

В Минфине отмечают, что на сегодняшний день в отношениях с МВФ в рамках программы stand-by остаются действующими обязательства украинской стороны в соответствии с ранее подписанным Письмом о намерениях и Меморандумом об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 года.

Национальный банк Украины разъясняет, что согласно законодательству запрещается выдача любых валютных кредитов физическим лицам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Соответствующее разъяснение пункта 6 Закона «О внесение изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» обнародовано на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины напоминает, что действие пункта 6 Закона в части запрещения использования иностранной валюты для кредитования … (кроме случаев целевого кредитования для оплаты услуг нерезидентам за лечение и учебу за рубежом) распространяется на все операции по предоставлению кредитов в полной сумме или частично, в том числе в форме кредитной линии или кредита овердрафт по карточным счетам и т.д.», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что в случае необходимости использования платежной карточки за рубежом физическим лицам необходимо предварительно обеспечить наличие на ней собственных средств в иностранной валюте, поскольку коммерческие банки Украины - эмитенты платежных карточек не имеют разрешения на обеспечение перерасходов владельцев карточек в иностранной валюте.

Национальный банк Украины просит коммерческие банки до 25 декабря т.г. заключить новый Договор о корреспондентских счетах в Нацбанке.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (№07-403/27139), текстом которой располагает УНИАН.

«В случае не предоставления подписанных экземпляров договора, с 1 января 2010 года обслуживание корреспондентских счетов будет прекращено», - говорится в телеграмме.

В проекте договора, в котором НБУ выступает Исполнителем, а комбанк – Заказчиком, предусматривается, что «за несвоевременное зачисление средств на корреспондентский счет Заказчика Исполнитель платит в его пользу пеню в размере 0,1% от несвоевременно зачтенной суммы за каждый день просрочки». При этом, «за несвоевременное (недостоверное) отображение в балансе банка операций, выполненных на протяжении операционного дня по корреспондентскому счету, Заказчик платит Исполнителю штраф в размере 0,5% от суммы нарушения».

В случае просрочки оплаты за выполненные работы и предоставленные услуги, Заказчик платит Исполнителю сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и 3% годовых из просроченной суммы.

По данным Нацбанка, по состоянию на 16 декабря 2009 г., остатки на корсчетах и транзитных счетах банков составили 15,573 млрд. грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9745/7,9870, к 12:00 цены упали - 7,9655/7,9765. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9665/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9700, а также вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2639/0,2644, а к 12:00 цены снизились до 0,2635/0,2639. К закрытию цены достигли уровня 0,2631/0,2633.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2700 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4510/1,4580.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5940/11,6155, к 12:00 цены ушли вниз - 11,5855/11,6045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,6030/11,6200.

Новости ТЭК

Аукционная комиссия НЭК «Укрэнерго» открыла процедуру аукционных торгов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об открытии процедуры торгов заявила председатель аукционной комиссии Татьяна МУРАВЬЕВА.

По ее словам, на сегодняшний аукцион поступили заявки на лоты 1-5 (275 мВт Бурштынского энергоострова), лоты 6-18 сняты с торгов из-за отсутствия заявок.

В настоящее время ведущий аукциона напоминает участникам регламент торгов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на недопустимость проведения межправительственных переговоров по внешнеэкономическим вопросам с нарушением установленного порядка и требований институционного механизма, определенного соответствующими указами Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент ссылается на информацию, в соответствии с которой Министерство топлива и энергетики Украины проводит работу по подготовке Меморандума о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством топлива и энергетики Украины по развитию сотрудничества в отрасли геологоразведки, добычи и переработки урановых руд.

«Такие действия происходят вопреки решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2009 года «О развитии рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года», введенного в действие указом Президента Украины от 27 августа 2009 года № 681, в соответствии с которым Кабинет министров Украины должен был разработать проект межправительственного соглашения по отмеченным вопросам с правительством Российской Федерации», – констатирует глава государства.

В соответствии с указаниями Кабинета министров Украины и, руководствуясь решением Украинско-российской межгосударственной комиссии от 26 августа 2009 года, которым определено, что основным документом для сотрудничества в урановой отрасли должно быть не межправительственное соглашение, а межведомственный меморандум, Минтопливэнерго Украины планирует в ближайшее время подготовить и согласовать с российской стороной окончательную редакцию меморандума.

«Указанные действия правительства противоречат положением указов Президента Украины от 14 марта 2007 года № 204, от 3 октября 2008 года № 905, от 12 мая 2009 года № 307-17т и являются антиконституционными», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Он напоминает, что о возможных рисках такого пути развития сырьевой базы ядерной энергетики Украины свидетельствуют недостатки предварительного варианта меморандума, проанализированного во время подготовки заседания СНБО Украины по вопросам развития рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

«Учитывая отмеченное, считаю недопустимым проведение переговоров по внешнеэкономическим вопросам с нарушением установленного порядка и требований институционного механизма, определенного соответствующими указами Президента Украины», – говорится в письме.

В связи с этим Президент требует прекратить работу Минтопливэнерго и правительства Украины по последующей разработке и согласованию меморандума и внести на утверждение проект директив на переговоры с российской стороной по межправительственному соглашению согласно соответствующим решением СНБО.

Учитывая то, что вопрос международного сотрудничества в энергетической сфере отнесен к особо важным вопросам национальной безопасности, Президент обращает внимание руководителя правительства на то, что соответствующие переговоры на межправительственном и межведомственном уровне Кабинет министров должен проводить, руководствуясь письменными директивами, утвержденными в установленном порядке Президентом Украины, а переговоры по отмеченным вопросам на корпоративном уровне – на основании правительственных документов с учетом принципов, заложенных в вышеупомянутых директивах.

Кроме того, для обеспечения постоянного контроля защиты национальных интересов, предупреждения и нейтрализации потенциальных угроз в энергетической отрасли, Президент считает необходимым включить представителей Аппарата СНБО и Секретариата Президента Украины в состав подкомиссий по вопросам топливно-энергетического комплекса и по вопросам атомной энергетики и ядерных материалов Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межведомственной комиссии.

(УНИАН)