Анонс на 17 декабря

По инициативе Фонда «Open Ukraine» состоится Международная конференция “Мировой кризис: последствия безопасности и вызовы для расширенной Европы”. Со вступительным словом выступит министр иностранных дел Украины П.Порошенко Среди участников: П.Тапиола, старший советник политического департамента Генерального секретариата Совета ЕС;В.Чечелашвили, Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ; Т.Чебелеу, зам.генерального секретаря ОЧЕС; М.Дюре, представитель Штаб-квартиры НАТО; А. Павлюк, Секретариат ОБСЕ. Конференция пройдет при содействии Королевского института международных отношений «Четем Хаус» (Лондон), Европейского политического центра (Брюссель) и Регионального представительства Фонда Фридриха Эберта в Беларуси и Украине

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Состоится заседание НКРЭ

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Государственная жилищно-коммунальная инспекция проведет семинар-совещание посвященное состоянию выполнения постановления КМУ от 20 мая 2009 года №529 «Об утверждении порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» и новых механизмов формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.Участники: А.Мазурчак, первый зам.министра по вопросам ЖКХ Украины, начальник Госжилкоммунинспекции; В.Яструбинский, начальник ГУ по вопросам ценовой политики КГГА; В.Пилипишин, председатель Шевченковского райсовета; С.Крушановский, начальник Госжилкоммунинспекции в г. Киеве и др.

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Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов примет участие в презентации Студии цифрового восстановления украинского фильмофонда на базе Государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко” просп. Победы, 44).

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Представители трудовых коллективов газовых хозяйств Украины с Майдана Незалежности колонной продут к КМУ, где состоится митинг. Ожидается прибытие около 5 тысяч представителей со всех регионов Украины. Основные требования: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить эксперименты в отрасли во время отопительного сезона, путем создание нового незаконного посредника - “Нафтогазмережі”.

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Состоится выставка-презентация образцов продуктовых наборов, которые будут предоставляться пассажирам в поездах железных дорог Украины. Участники: зам.ген.директора «Укрзалізниці» Борис Остапюк, первый зам.начальника Главного пассажирского управления «Укрзалізниці» Игорь Брус, зам.начальника Главного пассажирского управления «Укрзалізниці» Иван Карпяк, представители железных дорог Украины.

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В Гостаможслужбе Украины состоится пресс-конференция, посвященная результативности контрольно-проверочной работы таможенных органов (таможенного аудита поста). Участники: зам.председателя Службы Александр Мухин и начальник Службы контроля и аудита Ярослав Прокопенко.

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Состоится заседание экспертного круглого стола на тему: "Когда ожидать возрождение ипотеки в Украине?". Участники: Игорь Лысов, народный депутат Украины; Евгений Демянов, директор Департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов; Тимур Бондарев, старший партнер ЮФ Arzinger; Александр Бородкин, старший юрист практики недвижимости и строительства ЮФ "Василь Кисиль и партнеры"; Наталия Доценко-Белоус, адвокат ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и другие.

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Пресс-конференция на тему: «Сможет ли бюджет - 2010 дотировать НАК «Нефтегаз?». Участники: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики.

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Деловой форум «Україна-Росія: Об’єднання можливостей у подоланні кризи. Нові аспекти співробітництва». Форум підтриманий Урядами України та Російської Федерації.

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку электрооборудования (провода, розетки, выключатели), в т.ч. новогодних гирлянд в торговой сети г. Киева.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция по случаю старта в Украине презентационного тура Николая Старикова и украиноязычного издания его книги «Кризис. Как это делается». Участники: Николай Стариков, автор книг посвященных тематике мирового кризиса; автор бестселлеров 2009 года «Кризис. Как это делается» («Кризи$. Как это делается») и «Шерше ля Нефть» и Игорь Степурин, директор Издательского Дома «Саммит-книга». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 097 739 23 39,067 406 12 61.

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13-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы Владимира Стельмаха на должности главы Нацбанка». Участники: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; экономист. автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак.

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Круглый стол на тему: «Законодательное обеспечение рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине». Организатор - парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений (ул. Грушевского, 18/2, к. 12). Вход по карточкам аккредитации. Телефоны для дополнительной аккредитации: 2553873, 0673889646.

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Начнутся публичные дебаты на тему: «Децентрализация повысит конкурентоспособность регионов». Организаторы: Фонд «Эффективное Управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, доцент; Пьер Дефрень, исполнительный директор Европейского Фонда Мадарьяга, Институт Изучения Европы; Владимир Яцуба, народный депутат Украины, экс-министр регионального развития и строительства Украины, Владимир Гройсман, мер Винницы.

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