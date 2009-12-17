ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Рынок "автогражданки" покинет треть компаний», в котором пишет - Госфинуслуг запретит страховым компаниям поднимать стоимость полисов ОСАГО, при этом лимиты ответственности вырастут в два раза. Это приведет к тому, что рынок покинет треть страховых компаний…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/rynok-avtograzhdanki-pokinet-tret-kompanij-135382/

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Также «Дело» в материале ««Укрэнерго» продала 275 МВт экспортной мощности трем компаниям» пишет - на украинском рынке экспорта электроэнергии наступил конец монополии. Вчера три компании на открытом аукционе получили доступ к международным электросетям…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrenergo-prodala-275-mvt-eksportnoj-mocshnosti-trem-kompanijam-135384/

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«Дело» в публикации «Как заработать на выборах президента» пишет - букмекеры предлагают беспроигрышные варианты обогащения на грядущих президентских выборах. Можно без особого риска заработать 1 тыс. евро в месяц…

http://delo.ua/vlast/vybory/kak-zarabotat-na-vyborah-135386/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Укрзализныця» пойдет по новому пути» пишет – Кабмин начал процесс реорганизации "Укрзализныци". Вчера правительством принята программа реформирования отрасли, предусматривающую создание на базе госадминистрации концерна. Это расширит полномочия "Укрзализныци" в вопросах управления предприятиями отрасли и сделает возможным акционирование монополии после 2015 года, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294044

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«Коммерсант-Украина» в публикации «На свою голову» пишет – ассоциация ПФТС обнародовала две схемы продажи 50%-1 акции одноименной биржи 265 членам ассоциации в рамках сделки по продаже Московской межбанковской валютной бирже контрольного пакета акций крупнейшей украинской биржи ПФТС за $10 млн. Оба варианта предусматривают продажу акций по номинальной стоимости, исключают их дарение или дробление и внедряют опционную систему продажи бумаг по итогам 2010 года. Участники ПФТС особенно недовольны тем, что менеджмент биржи получает уникальную возможность выкупить 6,25% акций ПФТС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294050

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк закрыл карты» пишет - банки потеряли возможность выдавать клиентам валютные кредиты по платежным картам, в том числе по всем действующим сейчас кредитным линиям и овердрафтам, сообщил вчера Нацбанк. Банкиры не знают, закрывать ли им срочно 100 тыс. платежных карт своих клиентов. Но даже в этом случае они не смогут избежать предоставления валютных кредитов, так как Нацбанк не может запретить технические перебои при безналичных расчетах, которые могут привести к образованию кредитной задолженности…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294057

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Издание «Экономические известия» в публикации «Страна вспомнила о тракторах» пишет - Харьковский тракторный завод (ХТЗ) поставит НАК «Нафтогаз Украины» 19 бульдозеров. Этот контракт станет одним из крупнейших для ХТЗ в текущем году. Но, по словам представителей завода, даже во время кризиса предпочтения аграриев на стороне импортной продукции…

http://eizvestia.com/markets/full/4187618

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«Экономические известия» в публикации «Ольга Гастуляк: «Большие кредиты влекут большие риски» пишут - истек срок временной администрации в кредитном союзе «Украинский финансовый союз». О том, что вызвало проблемы союза и каковы шансы на возврат средств, рассказывает временный администратор Ольга Гастуляк…

http://eizvestia.com/fin/full/4187615

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«Газета по-киевски» в материале «Зарабатываю на «липе» пишет – тенденция уходящего года – активный рост количества вакансий-обманок…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/12/17/065525.html

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«Газета по-киевски» в материале «Депутатские дети: обычные вузы, платные факультеты» пишет – издание решило выяснить, какие профессии нынче в моде, с помощью городских депутатов. Вернее, с помощью их детей-студентов. Ведь ясное дело, что родители с положением не позволят своим наследникам учиться лишь бы на кого. Какими же специальностями овладевают дети киевских политиков?

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/17/072821.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ПАСЕ не признала Голодомор геноцидом» пишет - в окружении Президента Виктора Ющенко недовольны таким вердиктом. Там считают, что это результат яростного лоббизма россиян…

http://www.segodnya.ua/news/14102036.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Скандальный аукцион, или Что происходит с экспортом электроэнергии...» пишет - так и не состоявшийся вчера аукцион по доступу к сечению для экспорта электроэнергии засвидетельствовал, что Украина может сдать перспективные европейские рынки. Кому? Да все той же России…

https://economics.unian.net/rus/detail/29810

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В чьей тумбочке деньги на строительство Запорожского мостового перехода?..» пишет - истекает еще один срок перечисления средств «Мостобуду» на строительство Запорожского мостового перехода. Мостостроителей уверяют, что все будет нормально. Но так им говорят с августа…

https://economics.unian.net/rus/detail/29838

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Опять о вине замолвим словечко: как нас защитят от фальсификата…» пишет - в Украине скоро может появиться еще один контролирующий орган - винная инспекция. Инициаторы доказывают необходимость ее создания, виноделы не перестают удивляться…

https://economics.unian.net/rus/detail/29819

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Российские СМИ

Издание «Коммерсант-Россия» в материале «Автовазовцы будут работать на электричестве» пишет – нефтяники откликнулись на просьбу Минэнерго о помощи в трудоустройстве сотрудников АвтоВАЗа. "Роснефть" даже обещает в начале 2010 года открыть в Тольятти пункт "по набору рабочей силы". Правда, компании требуются только специалисты строительных специальностей и те, кто может работать в электроэнергетике. От других нефтяников пока конкретных предложений не поступило, но они подтвердили готовность рассмотреть вопрос. Не ответила Минэнерго только ТНК-ВР…

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1293843&NodesID=4

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Издание «Известия» в публикации «Цены на газ привяжут к нефти?» пишет – российский министр энергетики Сергей Шматко представил общественности Леонида Бохановского - новоиспеченного генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который уже успел окрестить "газовой ОПЕК". Сам генсек заявил, что займется вопросами образования цен на газ и инвестпроектами. Первым его шагом на посту генсека Форума стран -экспортеров газа (ФСЭГ) стал заказ исследования возможности приведения мировых цен на газ в соответствие с ценами на нефть…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136586/

(УНИАН)