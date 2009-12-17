В США потребительские цены в ноябре выросли на 0,4%

США. В ноябре 2009 года потребительские цены выросли на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрем 2008 года потребительские цены выросли на 1,8%.

В целом, рост цен в США умеренный, поэтому ФРС считает, что нет необходимости принимать превентивные меры для его сдерживания. После длительного периода дефляции рост цен воспринимается как панацея выхода из кризиса.