В США потребительские цены в ноябре выросли на 0,4%
10:53, 17 декабря 2009Разное
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США. В ноябре 2009 года потребительские цены выросли на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрем 2008 года потребительские цены выросли на 1,8%.
В целом, рост цен в США умеренный, поэтому ФРС считает, что нет необходимости принимать превентивные меры для его сдерживания. После длительного периода дефляции рост цен воспринимается как панацея выхода из кризиса.
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