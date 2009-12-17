В ноябре в странах еврозоны потребительские цены выросли на 0,1%

Еврозона. В ноябре 2009 года в странах еврозоны потребительские цены выросли на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрем 2008 года потребительские цены выросли на 0,5%.

Италия. В ноябре 2009 года потребительские цены в Италии не изменились, по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с ноябрем 2008 года они выросли на 0,7%.

Аналитики ожидали более высокий уровень роста цен в странах еврозоны. Прогнозы не оправдались, и это усилило пессимистические настроения. С другой стороны, данная ситуация позволяет временно не беспокоится об инфляции.