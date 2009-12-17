Позиция Украины в климатической конференции неконструктивна

Общественные экологические организации Украины заявляют о неконструктивной позиции государства в работе Международной конференции ООН по изменению климата, которая проходит 7-18 декабря в Копенгагене.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Всеукраинской общественной организации “Национальный экологический центр”.

Экологи констатируют, что за два дня до завершения конференции все меньше надежд, что международное соглашение по сохранению климата будет достигнуто. Официальные делегации не могут прийти к согласию по основным вопросам и передают их теперь на рассмотрение министров и глав государств.

Также в заявлении отмечается, что в программе выступлений конференции на сегодняшний день, 17 декабря, был анонсирован доклад вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ.

“Но в Кабинете министров представителям рабочей группы неправительственных организаций по изменению климата сообщили, что Г.НЕМЫРЯ не планирует быть в Копенгагене, и что делегацию возглавляет Игорь ЛУПАЛЬЦОВ, председатель Национального агентства экологических инвестиций”, - отмечают в Национальном экологическом центре.

По словам представителя центра Ирины СТАВЧУК, если конференция завершится только политическими обещаниями, что страны нацелены на решение проблемы изменения климата, ее можно считать полным провалом. “Политические обещания без юридической основы ничего не стоят. Но все еще есть надежда, что будет достигнуто политическое решение с прописанными целями на сокращение выбросов, финансовыми обязанностями и мандатом принять юридическое соглашение в Мексике в следующем году”, - сказала эксперт.

По мнению украинских и зарубежных экологов, главная причина, почему не удается достичь договоренности, – нежелание ряда развитых стран брать необходимые обязательства на сокращение выбросов. Заявленные обязательства составляют 11-15% сокращения с 1990 года до 2020 года, тогда как для выживания африканских и островных стран эта цифра должна быть по крайней мере минус 40%. Второй важный вопрос – отсутствие решения по финансовым взносам государств, в частности, на адаптацию в самых бедных странах.

США не готовы брать обязательства по сокращению выбросов, пока Китай и несколько крупнейших развивающихся стран не возьмут соответствующих обязательств.

Но не только США и Китай не готовы идти на уступки. Позиция Украины также остается неизменной: 20% сокращения выбросов с 1990 года, что в действительности означает рост в 75% с 2007 года до 2020 года, констатируют эксперты.

“Судя по позиции Киева, Украину ждет самый большой в мире рост выбросов парниковых газов. Чрезвычайно неконструктивным является то, что Украина не идет ни на какие уступки. Россия и Казахстан планируют обязательства по крайней мере на уровне развития своих экономик, тогда как в Украине объявлена цель по уменьшению выбросов парниковых газов с необоснованно огромным запасом”, - заявил представитель международной природоохранной организации WWF (Фонд охраны дикой природы) Алексей КОКОРКИН.

Как отмечают в Национальном экологическом центре, украинские неправительственные организации неоднократно обращались к официальной делегации Украины с просьбой провести обсуждение позиции Украины, но до сих пор не получили никакого ответа.

“В свою очередь, члены официальной делегации Украины, которые принимают участие в межгосударственных переговорах ООН, сообщали, что “не имеют полномочий говорить с украинскими общественными организациями”, - констатируют активисты неправительственных организаций, занимающихся проблемой изменения климата.