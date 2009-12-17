В 3 кв. отрицательное сальдо платежного баланса США достигло 108,03 млрд долл.
11:13, 17 декабря 2009Разное
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США. По итогам третьего квартала 2009 года отрицательное сальдо платежного баланса США выросло до 108,03 млрд долл.
Американцы продолжают жить в долг. Во многом именно не контролированный рост отрицательного сальдо платежного баланса США спровоцировал мировой кризис. И как видно, эта проблема остается актуальной для экономики страны.
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