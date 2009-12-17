Индекс доверия к мировой экономике Bloomberg PGC в декабре опустился до 58,87 пункта

Мировая экономика. В декабре 2009 года индекс доверия к мировой экономике Bloomberg Professional Global Confidence опустился до 58,87 пункта, по сравнению с 60,3 пункта в ноябре текущего года.

Бизнесмены и инвесторы не верят в быстрое восстановление мировой экономики - слишком противоречивые сведенья поступают из разных уголков мира. Радует только одно, что показатель выше 50 пунктов.