В Украине за 11 мес. объем промпроизводства упал на 24%

Украина. За январь-ноябрь 2009 года объем промышленного производства сократился на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2009 года объем промпроизводства вырос на 8,6%, по сравнению с ноябрем 2008 года.

Очень существенное падение объема промышленного производства в начале года не позволяет экономике Украины по итогам года показать другие результаты. Обнадеживает то обстоятельство, что от месяца к месяцу объемы промпроизводства растут.