Металлурги и машиностроители Украины снижают объемы производства

Украина. За январь-ноябрь 2009 года объем производства перерабатывающей промышленности упал на 28,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2009 года - вырос на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. За январь-ноябрь 2009 года металлургическое производство упало на 29,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2009 года показатель снизился на 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В январе-ноябре 2009 года объемы производства машиностроения упали на 47,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2009 года – снизились на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на отдельные успехи, украинские металлурги и машиностроители не вышли из кризиса. Объемы производства падают, в частности за счет проблемы сбыта, но в большей степени в результате нехватки финансовых ресурсов для функционирования предприятий.