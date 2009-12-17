В Украине за 11 мес. объем строительных работ сократился на 50,3%
11:32, 17 декабря 2009Разное
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Украина. В январе-ноябре 2009 года строительных работ выполнено на 50,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Даже с учетом всех приписок и завышения смет украинские строители демонстрируют головокружительное падение. Кризис хорошо остудил строительный азарт и реально показал, что скрывается за «украинским строительным бумом».
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