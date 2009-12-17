За 11 мес. украинские предприятия получили убытки на 12,556 млрд грн.

Украина. За январь-октябрь 2009 года убытки украинских предприятий составили 12,556 млрд грн., по сравнению с предыдущим годом убытки выросли в 2,9 раза.

Это один из самых смешных показателей украинской статистики. В стране, где 60% экономики работает «в тени», а сокрытие налогов является национальным видом развлечения, само понятие роста убытков воспринимается только как забавная цифра в отчете.