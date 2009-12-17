ГЛАВНОЕ на 17 декабря (день)

Хроника дня

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В Украине из-за ненастья обесточены 160 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий, в частности, сильного снега и порывов ветра, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в трех областях без электроснабжения остались 160 населенных пунктов: в Одесской – 86, в Херсонской – 62 и Николаевской – 12.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Экономика

ОПИК возобновляет свои программы в Украине

Государственная корпорация США по гарантированию частных инвестиций за рубежом (ОПИК, OPIC) возобновила свои программы в Украине в результате подписания 16 декабря соглашения, урегулирующего спор вокруг инвестиционного иска, страховка по которому была оплачена Корпорацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства США.

Соглашение открывает путь для частных американских инвестиций в украинскую экономику на миллионы долларов. Благодаря подписанию соглашения Корпорация снова сможет страховать финансовые и политические риски американских компаний, инвестирующих в Украину.

Как отметили в пресс-службе, в прошлые годы ОПИК предоставила свыше 254 миллионов долларов на финансирование и страхование 21 проекта в Украине в секторах, которые охватывают спектр от производства и строительства до энергетики и финансовых услуг.

«OPIC рада снова сделать доступной свою поддержку американским инвестициям в Украину. Мы ожидаем, что это даст очень позитивный сигнал потенциальным инвесторам в эту страну, – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности президента Корпорации д-ра Лоуренса СПИНЕЛЛИ. – Это историческое событие является признаком постоянных усилий Украины улучшить инвестиционный климат, и мы отдаем должное украинскому правительству за его непростую работу ради достижения этого результата».

Подписание соглашения увенчало серию шагов по полному возобновлению программ Корпорации в Украине, включая заключенный в ноябре 2008 года меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами и принятие в июле 2009 года Кабинетом министров Украины резолюции, которая способствовала улаживанию хозяйственного спора, составлявшего препятствие, отмечается в сообщении. Спорное дело касалось ситуации 1999 года, когда OPIC выплатила страховую сумму американскому спонсору проекта в Украине.

Как подчеркнули в пресс-службе, вице-президент США Джозеф БАЙДЕН также отмечал важность достижения соглашения во время своего визита в Украину 21 июля этого года. «Мне было приятно узнать, что правительство приняло окончательные решения, необходимые для возвращения Корпорации по гарантированию частных инвестиций за рубежом в Украину. Это облегчит американским компаниям реинвестирование в Украину, особенно вложение первичных инвестиций, что будет полезно обеим нашим экономикам в период нынешнего спада», – сказал Дж. БАЙДЕН.

Финансы

Инвесторы поддержат проблемные банки

Шесть из шестнадцати проблемных банков будут спасены потенциальными инвесторами или старыми собственниками

Об этом ДЕЛУ сообщил начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров. «Национальный кредит», «Владимирский», «Столица», Инпромбанк, Захидинкомбанк и Диалогбанк — это те банки, в которых программа финансового оздоровления выполняется», — сказал он. Эти финучреждения сейчас получают финансовую поддержку от инвесторов или «старых» акционеров.

Одним из банков-счастливчиков оказался харьковский Инпромбанк (105-й по размеру активов). На прошлой неделе НБУ провел рокировки среди руководства банка — назначил временным администратором Игоря Яговдика вместо Алексея Угиромова.

Имя нового акционера в НБУ называть не хотят, уточняя, что корни у него российские и первый из трех траншей банк уже получил. «В Инпромбанк инвестор на прошлой неделе завел большие деньги, более 30 млн. грн. И под свои деньги он попросил поставить в банк своего временного администратора», — объясняет Петров.

Силами «старых» акционеров удастся спасти два проблемных банка — «Владимирский» и «Столица». Первый уже получил от своего основного собственника — Павла Борулько — 48 млн. грн. «Мы увеличили уставный капитал на 48 млн. грн. После выборов планируем провести вторую допэмиссию еще на 50 млн. грн.», — рассказывает временный администратор «Владимирского» Анатолий Дробязко. По его словам, пока что вопрос о том, кто выкупит акции второго допвыпуска, остается открытым.

В банк «Столица» денежные вливания осуществляет его нынешний собственник — президент корпорации «Столица» Валентин Исак. «Банк нормально работает, акционер уже завел часть средств. Кроме того, 23 декабря финучреждение увеличивает наполовину свой уставный капитал», — говорит Петров. Если учесть, что на 1 октября уставный капитал банка составлял немногим более 125 млн. грн., предновогодние инвестиции в банк составят около 60 млн. грн.

Желающих спасти Диалогбанк оказалось несколько, из-за чего среди инвесторов финучреждения возникла неразбериха. «В Диалогбанк зашел инвестор и завел деньги. А через день такую же сумму внесли старые акционеры. Сейчас они договариваются между собой, что делать», — рассказывает представитель НБУ. В Захидинкомбанке путаницы с инвесторами нет — еще 11 ноября банк подписал программу финансового оздоровления с венчурным фондом «Инновационные стратегии» и теперь ожидает поступления средств, первая часть из которых должна зайти к 27 декабря.

Наиболее ясная ситуация с «Национальным кредитом», которому финансово помог экс-сотрудник Укрсоцбанка Андрей Онистрат. «Инвестор увеличил капитал на 28 млн. грн. В ближайшее время банк должен получить стабкредит от НБУ в размере 93 млн. грн.», — сообщила «ДЕЛУ» временный администратор банка Елена Колос. По ее словам, за время работы банка при новом собственнике финучреждению удалось более чем в 4 раза уменьшить картотеку неплатежей банка — до 36 млн. грн.

Агро

Верховная Рада обязала информировать граждан о наличии в продуктах ГМО

Верховная Рада Украины приняла закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

За принятие закона «О внесении изменений в закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» проголосовали 375 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Действие этого закона не распространяется на табак и табачные изделия, а также пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не соответствует этому закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, которые находятся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО», соответственно.

Кроме того, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины, касающиеся предоставления информации о содержании в продукции генетически-модифицированных компонентов».

«За» проголосовали 352 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил на заседании парламента автор документа Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), данным законом предусмотрено внесение изменения в Закон «О защите прав потребителей».

Предусматривается отметка о наличии или отсутствии в составе продуктов питания генетически-модифицированных организмов.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, отметка об отсутствии таких организмов даст возможность производителям повышать свою конкурентоспособность.

О.ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что также принятым законом предусмотрено, что в течение недели производитель-продавец должен изъять продукцию из продажи в случае выявления недостоверной информации.

Также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. О.ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что усиливается ответственность за предоставление недостоверной информации относительно наличия генетически-модифицированных компонентов.

О.ЗАРУБИНСКИЙ заметил, что сегодня в Украине 80% сои содержит ГМО, а 50-60% продуктов питания также содержат ГМО, и при этом цены на продукцию с содержанием ГМО не отличаются от цен на продукцию, не содержащую таких компонентов.

По его словам, в странах Евросоюза существует обязательная маркировка, и цена на продукцию с ГМО в полтора раза ниже продукции, которая является экологически чистой.

Ющенко: нужны новые механизмы поддержки села

Президент подчеркивает необходимость разработки новых механизмов поддержки села

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость разработки новых механизмов поддержки села.

Об этом он сказал в своем выступлении на сессии Общего собрания Украинской академии аграрных наук.

По словам В.ЮЩЕНКО, аграрный рынок имеет чрезвычайно большой потенциал и перспективы.

Он предложил разработать «дорожную карту» – план действий власти и предприятий аграрного сектора.

Среди прочего, В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня Украина имеет все возможности увеличить урожайность зерновых. «Я уверен, что украинские черноземы при значительно меньших затратах могут обеспечить урожайность не меньшую, нежели в Европе», - заметил Президент, подчеркнув, что для этого нужна «более агрессивная политика» и государства, и научных работников, и сельскохозяйственных производителей. «Это наша нефть, это наш газ, если мы говорим о зерновом рынке», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он высказался за необходимость развития возобновительной энергии. Президент подчеркнул, что выработка энергии из биомассы является чрезвычайно перспективной темой для украинской экономики.

"С нынешним правительством это невозможно"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что с сегодняшней политикой правительства перспектив у аграрного рынка может не быть.

Президент заметил, что сегодняшняя политика правительства по отношению к аграрному сектору является кризисной. «С такой организацией рынка у нас нет перспективы. Кризис (мировой – УНИАН) ни при чем. Кризис - на 7-м этаже на Грушевского сидит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сегодня сельскохозяйственный сектор остается наиболее зарегулированной отраслью. Также он подверг критике то, что правительство уменьшило поддержку сельскохозяйственных производителей, но и при таких условиях, заметил Президент, срываются графики выплат.

Он привел пример, что из Стабилизационного фонда в поддержку АПК выделено только 323 млн. грн., а это лишь 15% от запланированных 2,1 млрд. грн.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «путает резервный фонд с аграрным».

Он в который раз раскритиковал попытку правительства использовать средства Аграрного фонда на закупку техники.

Также не соглашается Президент со схемой возвращения НДС через Аграрный фонд. Он считает такую схему коррупционной.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО раскритиковал политику правительства относительно завоза в Украину большого объема импортного мяса. Он привел статистику, согласно которой в прошлом году было завезено 512 тыс. тонн дешевого импортного мяса, что, по его словам, привело к уменьшению национального производства мяса приблизительно на 550 тыс. тонн. В.ЮЩЕНКО считает, что при такой политике «мы никогда украинского мяса есть не будем». Президент высказался за необходимость быстрейшего урегулирования данного вопроса.

Также были подвергнуты критике действия правительства на запрет экспорта украинского зерна, ограничения цен на сельскохозяйственную продукцию и т. п. «Почему сельскохозяйственный производитель становится кредитором всей нации?», - спросил президент.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, сегодня АПК работает не благодаря правительству, а вопреки его политике, и поэтому, несмотря на проблемы, есть и достижения.

Строительство

Тимошенко: до конца 2009 г. будет сдано 5,8 тыс. квартир

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Бобровице Черниговской области вручила 85 ордеров льготникам в новом 146-квартирном жилом доме.

Квартиры получили многодетные семьи, воины-интернационалисты, а также представители силовых структур.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что достройка жилых домов в условиях кризиса через механизмы финансирования Государственного ипотечного учреждения стала наиболее эффективной антикризисной программой правительства. По ее словам, до конца 2009 года таким образом будет введено в эксплуатацию 5 тыс. 800 квартир.

Премьеры сказала, что опыт Украины в преодолении кризисных проявлений в строительной отрасли с помощью ипотечной системы заинтересовал Россию и Казахстан.

«Это большое наше украинское интеллектуальное достояние, потому что когда мы были на саммите в Ялте с премьер-министрами стран СНГ, то мы как Украина поделились этим опытом, и как минимум Россия и Казахстан этот опыт взяли для себя, чтобы его применять в своей жизни, в борьбе с кризисом», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Тигипко: для развития строительства нужна поддержка ипотеки

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает главной причиной кризиса в строительной отрасли коррупцию в разрешительной системе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение Госкомстата об итогах работы отрасли за 11 месяцев, согласно которому зафиксировано двукратное падение объемов строительства по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Строительство страдает от кризиса больше других отраслей, и главная причина – большие коррупционные расходы, связанные с получением многочисленных разрешений и лицензий», - сказал С.ТИГИПКО.

Он считает, что необходимо упростить и сделать прозрачными все разрешительные процедуры.

Кроме того, С.ТИГИПКО подчеркивает, что необходимо немедленно возобновить рефинансирование ипотечных программ под доступные проценты.

«Нынешние 30% годовых в гривне – это запретительный уровень кредитных ставок», - считает кандидат в президенты.

ТЭК

Украина увеличила добычу газа на 1,1%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-ноябре 2009 года увеличили добычу газа на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 19 млрд. 412,9 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики.

В том числе предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-ноябре т.г. увеличили объем добычи газа на 1,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 17 млрд. 733,3 млн. куб. м.

В 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” сократили объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Добыча нефти сократилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-ноябре 2009 года сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млн. 645,3 тыс. тонн.

В т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-ноябре сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 5,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млн. 362,0 тыс. тонн.

В 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или на 130,5 тыс. тонн, – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Транспорт

«Укрзализныця» работает стабильно

«Укрзализныця» работает стабильно в условиях больших снегопадов в Одесской области.

Об этом сегодня сообщил в комментарии УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Наши службы работают, со снегом боремся, сбои поездов – не более 10-15 минут», - отметил он.

При этом, по его данным, отмечается рост пассажиров в связи с переходом с других видов транспорта.

«Снегопады действительно большие, мы вчера перехватили около 10 тыс. пассажиров, которые перешли с другого вида транспорта, обеспечили им доставку на места», - отметил гендиректор ведомства.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря и в ночь против 17 декабря в результате сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, сложилась сложная обстановка на автомобильных трассах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, связанная с осложнением проезда автомобильного транспорта.

Самая сложная обстановка сложилась на автодорогах Одесской области: в Одессе, Ильичевске, Беляевском, Белгород-Днестровском и Овидиопольском районах. С 10.30 16 декабря было приостановлено движение на автотрассах: Одесса - Николаев, Одесса - Белгород-Днестровский и Одесса - Рени. На автотрассе Одесса – Ильичевск, в Овидиопольском районе, образовался автомобильный затор длиной до 6 км.

В южных областях Украины продолжается ликвидация последствий сильных снегопадов.

На протяжении 16 декабря и в ночь против 17 декабря в результате сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, сложилась сложная обстановка на автомобильных трассах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, связанная с осложнением проезда автомобильного транспорта.

Самая сложная обстановка сложилась на автодорогах Одесской области: в Одессе, Ильичевске, Беляевском, Белгород-Днестровском и Овидиопольском районах. С 10.30 16 декабря было приостановлено движение на автотрассах: Одесса - Николаев, Одесса - Белгород-Днестровский и Одесса - Рени. На автотрассе Одесса – Ильичевск, в Овидиопольском районе, образовался автомобильный затор длиной до 6 километров.

По состоянию на 07.00 17 декабря возобновлено движение на автодороге Одесса - Ильичевск и на 7-м километре Овидиопольской дороги в направлении областного центра. Усложнено движение автотранспорта на автотрассе Одесса - Кишинев. Проезд по автотрассе Одесса - Киев обеспечен.

К расчистке автодорог региона от облавтодора задействованы 413 единиц специальной техники и 2210 работников. Для оказания помощи органам местной власти и гражданам были задействованы свыше 200 спасателей и 20 единиц техники МЧС. Для оказания помощи людям, попавшим в автомобильные заторы, от главных управлений МЧС в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях были выделены спецавтомобили для обогрева, питания и работы медиков. Только в Одесской области бойцы МЧС освободили из заторов 240 легковых и грузовых авто, 26 автобусов и микроавтобусов, в которых находились свыше 700 человек.

В Херсонской области приостановлено движение на автотрассе Херсон - Николаев. В Николаевской области наблюдались осложнения на автодорогах Березанского и Беляевского районов, где из снежных заносов были освобождены 52 единицы автомобильной техники, в том числе 4 пассажирских автобуса пригородного сообщения. К расчистке автодорог на территории области задействованы 83 единицы спецтехники и 189 работников облавтодора.

С целью введения предупредительных мер и минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в подразделениях Главных управлений МЧС в областях проверены и приведены в готовность к выполнению задач по назначению имеющиеся силы и средства реагирования. Ситуация находится под контролем опергрупп ГУ МЧС. В Министерстве работает оперативная группа.