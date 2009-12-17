День Святого Николая с «FoxMart»

В этом году День Святого Николая может стать для киевских потребителей чем-то большим, чем просто мелкие подарки под подушкой. Уникальные предложения подготовила к праздникам сеть бытовой техники и электроники «FoxMart» совместно с партнёром – компанией LG.

С 18 по 20 декабря в столичных гипермаркетах сети «FoxMart» (просп. Московский, 34а; ул. Глыбочицкая, 53; Столичное Шоссе, 101, ТЦ «Домосфера») покупатели смогут приобрести ценные и полезные подарки от всемирно известного производителя – компании LG Electronics. Специальные цены действуют на продукцию разных категорий: крупная и мелкобытовая техника, телевизоры, мобильные телефоны и т.д. Микроволновая печь станет доступной по цене 399 грн., пылесос – 288 грн. А стоимость мобильных телефонов LG в магазине на пр. Московском, 34а, упадёт в 2 раза. К примеру, современный смартфон LG KS20, который ранее не радовал своей ценой в 3 118 грн., на протяжении 3 дней будет стоить всего 1 559 грн.

Специальные предложения и на технику других производителей будут действовать в гипермаркете «FoxMart» на Петровке по адресу: просп. Московский, 34а. «Цены пополам» обещает гигант возможностей с 9:00 до 12:00, а также с 19:00 до 22:00. Хоть количество акционных позиций и ограничено, ассортимент товара по специальным ценам всё же впечатляет: стиральные машины, принтеры, фотоаппараты, телевизоры и другая продукция.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 34 объекта в Украине и 2 в Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 м2 до 7000.

Гипермаркеты сети «FoxMart», кроме широкого ассортимента, предлагает уникальные услуги по тестированию техники. Так, в магазине работает гейм-зона (игровая зона). На специально оборудованной территории, оснащенной мегасовременными плазменными экранами с разрешением Full HD и игровыми приставками последнего поколения Playstation 3, покупатели могут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. А чтобы проверить акустику и возможности домашних кинотеатров, в отделе аудио- и видеотехники установлен Hi-Fi-островок.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.