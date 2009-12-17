Новые законы не победят коррупцию

Пакет антикоррупционных законов, вступающих в силу 1 января 2010 года, не сможет победить злоупотребления в государственных органах.

Такое мнение высказал УНИАН адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Евгений СОЛОВЬЕВ.

«Проанализировав законы, с уверенностью можно сказать, что они хоть и лучше предыдущих, однако далеки от совершенства, и их принятие в таком виде не только не решает проблемы борьбы с коррупцией в целом, так как оставляет достаточно лазеек, но и добавляет проблем на ровном месте огромному количеству простых граждан», – сказал он.

В частности, в новом законе появилось определение «близких лиц», которым запрещается работать в одной структуре и находиться в прямом подчинении. Однако, по мнению адвоката, круг «близких лиц», к которому закон относит супругов, детей, родителей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, усыновителей, усыновленных, а также иных лиц при условии их совместного проживания вместе с субъектом ответственности за коррупционные правонарушения и ведения с ним совместного хозяйства, необходимо расширить. «Как минимум я бы включил туда бывших жен/мужей; родных братьев и/или сестер кого-либо из родителей (то есть дяди, тети), их детей (то есть двоюродные братья и сестры), их супругов; племянников (в том числе двоюродных) и их супругов, детей настоящих супругов от предыдущих браков, внебрачных детей и их супругов», – отметил Е.СОЛОВЬЕВ.

Например, по словам эксперта, есть БТИ в одном из райцентров Хмельницкой области, в котором работают отец (начальник) и дочь (фамилии, естественно, разные). «А есть пример и поближе, когда заместитель начальника БТИ является племянником начальника этого же БТИ. Только если первый случай является коррупцией, то второй – нет, хотя по сути ситуации одинаковые», – считает адвокат.

Кроме того, ст. 6 Закона «Об основах предупреждения и противодействия коррупции» предусмотрено следующее: «субъекты ответственности за коррупционные правонарушения не могут иметь в непосредственном подчинении или находиться в непосредственном подчинении близких им лиц». Проблема подчиненных родственников решается по закону переводами или увольнениями. Однако законом не урегулирована проблема работы родственников в одной структуре, но в разных отделах, то есть без непосредственного подчинения, отмечает адвокат. «Например, отец – начальник одного отдела госадминистрации, дочь – начальник другого, мать – третьего. Далеко не все вопросы у нас решаются по вертикали, такое «горизонтальное» родство тоже может быть источником коррупционных нарушений», – уверен Е.СОЛОВЬЕВ.

«А как быть семьям где-нибудь в сельской местности, когда в школе всего несколько учителей работает, или в пункте оказания медицинской помощи работает только фельдшер и медицинская сестра? Получается, кто-то один в такой семье должен либо не работать, либо ездить на работу в другой населенный пункт», – отмечает эксперт.

Вместе с тем, указанные статьи Закона 1506 не только дают возможность чиновникам обойти его требования, но и содержат откровенные ляпы, влияющие на простых граждан, считает адвокат. «Например, в соответствии со ст. 2, 4 Закона 1506, частные лица – предприниматели не могут заниматься иной оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которых является получение прибыли», – поясняет Е.СОЛОВЬЕВ.

Еще пример. Некоторые юристы вынуждены становиться частными предпринимателями, если хотят работать арбитражными управляющими – таково требование законодательства. Однако при этом, получается, они уже не могут работать юристами на фирме. «И я не удивлюсь, если правоохранительные органы с целью выполнения плана будут рапортовать о стахановских темпах борьбы с коррупцией, борясь при этом не с неприкасаемыми в нашей стране чиновниками, ... а с обычными частными предпринимателями», – подчеркнул юрист.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украина 11 июня 2009 года приняла Законы «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся ответственности за коррупционные правонарушения». Законы вступают в силу с 1 января 2010 года.

Верховный Суд Украины на заседании своего пленума 27 ноября 2009 года принял проект представления Конституционному Суду о соответствии Конституции Украины (конституционности) этих антикоррупционных законов.

30 ноября т.г. Министерство юстиции заявило об отсутствии правовых оснований для признания неконституционными положений новых антикоррупционных законов.