Украина и Польша обсудили вопросы сотрудничества

Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили вопросы международного сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 16 декабря состоялось ІІ заседание Совета внешнеполитических ведомств Украины и Польши под председательством министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО и министра иностранных дел Республики Польша Радослава СИКОРСКОГО.

В ходе заседания ключевое внимание было сосредоточено на актуальных вопросах международного сотрудничества, региональной политики, европейской и евроатлантической интеграции, а также двустороннего сотрудничества.

В разрезе европейской интеграции состоялся обмен мнениями относительно результатов недавнего саммита Украина-ЕС и процесса имплементации Лиссабонского договора ЕС. Стороны договорились об усилении взаимодействия в контексте переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации, в частности, в части создания Зоны свободной торговли и начала безвизового диалога. Украинская сторона передала на рассмотрение польской стороны позиционный материал по данной проблематике. Также была достигнута договоренность о проведении в Киеве 17 декабря двусторонних консультаций по вопросам „Восточного партнерства”.

Проблематика безопасности охватывала вопросы геополитической ситуации в мире, евроатлантической интеграции Украины, двустороннего военно-технического и военного сотрудничества. Стороны договорились о предметном взаимодействии относительно имплементации Годовых национальных программ Украины по вопросам приобретения членства в НАТО, информационно-разъяснительной работы в Украине по евроатлантической тематике, укрепления функциональных возможностей Комиссии Украина-НАТО. Также стороны договорились о проведении отдельных переговоров экспертов по проблематике безопасности и военно-технического сотрудничества.

Стороны также обсудили тематику экономического сотрудничества, решения актуальных проблем в инвестиционной сфере, расширения сотрудничества в энергетической отрасли. Констатировалось, что, невзирая на последствия экономического кризиса, объем польских инвестиций в 2009 году возрос на 24%. Среди вопросов энергетической безопасности ключевое внимание было привлечено к проблематике поставок газа в Европу, украинско-польскому взаимодействию в газовой сфере, присоединению Украины к Европейскому энергетическому сообществу.

Предметным достижением стала договоренность о разработке и заключении в ближайшее время двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере помощи на развитие. В этом контексте в первом квартале 2010 года запланировано провести соответствующие двусторонние консультации. Польская сторона также проинформировала о реализации многочисленных проектов польской помощи для Украины общей стоимостью 4 млн. евро в год.

Стороны детально обсудили вопросы сотрудничества в международных организациях и в многосторонних форматах, в частности Украина - Вышеградская группа, Украины – Веймарский треугольник, ГУАМ-Польша и тому подобное.

Достигнута договоренность о начале деятельности Украинско-польского форума партнерства, который призван стать платформой для обсуждения вопросов, связанных с общей историей и современным политически-общественным развитием двух государств.

По результатам ІІ заседания Совета руководители внешнеполитических ведомств подписали заключительное коммюнике.