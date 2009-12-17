Анонс на 18 декабря

В Министерстве транспорта и связи Украины состоится торжественная передача международной технической помощи - новой защищенной компьютерной сети - в рамках реализации Пилотного проекта Компонента 3 Пороговой программы «Вызовы тысячелетия».

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Состоится брифинг первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия Шевченко и Посла США в Украине Джона Теффта.

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Под председательством министра экономики Украины Богдана Данилишина состоится итоговое расширенное заседание коллегии Минэкономики. Во время заседания состоится брифинг Б.Данилишина.

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Круглый стол на тему: „Накопительная пенсионная система - действенный инструмент социальной защиты граждан. Зарубежный опыт функционирования обязательной накопительной пенсионной системы”, который Минтруда проводит вместе с Украинской ассоциацией администраторов пенсионных фондов.

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Пресс-конференция на тему: «Сотрудничество в вопросах создания и администрирования кириллических доменов в Интернет». Участники: Михаил Якушев, председатель совета Координационного центра домена RU (CCTLD.RU); Юрий Корж, председатель Координационного совета Украинского сетевого информационного центра (UANIC); Юрий Гончарук, директора UANIC.

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12-30- в УНИАН состоится пресс-конференция кандидата на пост Президента Украины от Народно-демократической партии Людмилы Супрун на тему: «Новейшие технологии как источник наполнения бюджета» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 522-92-26, Элл. адрес: ps2@sndp.kiev.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится Открытая двусторонняя встреча «Реальный сектор экономики - украинской власти: 5 антикризисных шагов», посвященная выработке ключевых (пяти) антикризисных шагов, необходимых для преодоления в Украине последствий финансового кризиса. В работе примут участие директоры 60 самых успешных предприятий Украины, по результатам показателей Госкомстата, представители Правительства и специально приглашенные гости и эксперты: первый президент Украины Л.Кравчук, министр промполитики Украины В.Новицкий, первый зам.мнистра транспорта и связи Украины В.Шевченко и другие. Модератор - канд.эконом.наук Андрей Новак.

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В Посольстве ФРГ состоится круглый стол на тему: «Независимая аналитика: Есть ли на нее запрос в Украине?».Участники: Каталина Кулляс, председатель экономического отдела Посольства ФРГ в Киеве; Кирилл Савин, руководитель Представительства Фонда им. Гайнриха Белля в Украине; Игорь Бураковский, председатель Правления, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Илько Кучерив, директор Фонда «Демократические инициативы»; Юрий Якименко, директор политико-правовых программ центра им..А. Разумкова и другие.

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Состоится торжественный прием по случаю десятилетия Института экономических исследований и политических консультаций.

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В г. Черновцы состоится открытие торгово-развлекательного центра «DEPOt Center» а также на пресс-конференция, посвященная этому мероприятию.

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