Владельцы «Козырных карт» получат скидки в «FoxMart»

Киев. Национальная сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники «FoxMart» и семья ресторанов «Козырная карта» разработали совместную программу для своих клиентов. Теперь владельцы «козырных» карточек располагают ещё одним дополнительным преимуществом: приобретение аудио-, видео- и бытовой техники по специальным условиям. «Гигант техники - FoxMart» гарантирует покупателям богатый ассортиментом и одновременно мизерные цены, сообщили в пресс-службе компании.

Совместная программа предполагает наличие соотношения: удобство плюс выгода. Удобно, когда одна карточка имеет широкий спектр действия. И особенно выгодно, когда только по «Козырной карте» клиент получает экономию, которую дарит «FoxMart» в виде исключения.

Владельцам Козырных Карт 10% «FoxMart» предоставляет скидку 2%, владельцам Козырных Карт 15% - 3%, а обладателям Козырных Карт 20% - скидку 5% на приобретение техники в гипермаркетах бытовой техники и электроники.

Представители сети «FoxMart» уже отмечают эффективность партнёрства. Данное предложение вызвало большой интерес у потребителей, особенно учитывая приближение зимних праздников.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 34 объекта в Украине (в 25 городах) и 2 в Молдове. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв.м.

Гипермаркеты сети «FoxMart» предлагают уникальные услуги по тестированию техники. Так, в магазине работает гейм-зона (игровая зона). На специально оборудованной территории, оснащенной мегасовременными плазменными экранами с разрешением Full HD и игровыми приставками последнего поколения Playstation 3, покупатели могут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. А чтобы проверить акустику и возможности домашних кинотеатров, в отделе аудио- и видеотехники установлен Hi-Fi-островок.