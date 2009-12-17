Главное на 17 декабря (вечер)

Последствия непогоды в Украине

Для оперативного реагирования на сложную ситуацию, которая сложилась на автомобильных дорогах Украины в связи с резким ухудшением погодных условий, в Министерстве транспорта и связи Украины создан Оперативный штаб по реагированию на обращения граждан, которые попали в сложные гидрометеорологические условия на дорогах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, оперативный штаб создан по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

Для водителей, которые в настоящее время находятся в заторах на дороге и нуждаются в неотложной помощи, работают следующие телефонные линии: оперативный дежурный Минтранса – (044) 461-65-48, оперативный дежурный «Укравтодора» – (044) 287-11-40.

Телефонные линии работают круглосуточно.

Правительство создало оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти при ликвидации последствий стихии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, штаб создан по поручению первого вице-премьер-министра Украины, председателя Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр ТУРЧИНОВА в связи с осложнением погодных условий.

А.ТУРЧИНОВ поручил штабу принять исчерпывающие меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения, объектов экономики, стабильной работы государственных учреждений, заведений образования и здравоохранения и предоставления помощи пострадавшим.

Председателем штаба назначен министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, который должен отчитаться перед правительством до 25 декабря 2009 года.

За последние сутки подразделения Главного управления МЧС Украины в Николаевской области совместно с работниками облавтодора, ликвидируя автомобильные заторы в городе Николаеве, Березанском, Октябрьском и Очаковском районах, извлекли из-под снежных завалов 62 единицы автотранспортной техники, из них 4 рейсовых автобуса пригородного сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Николаевской области.

В сообщении говорится, что по данным Николаевского облавтодора, проезд в области на дорогах государственного значения обеспечен. Для проведения работ по расчистке дорог задействовано 77 единиц техники и 136 работников. В режиме дежурства находится 19 единиц техники и 37 работников.

В Главном управлении МЧС Украины в Николаевской области развернут оперативный штаб. Подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, введена в боевой расчет техника повышенной проходимости, которая укомплектована средствами буксирования. Во всех районах созданы оперативные штабы для сбора, обработки, предоставления оперативной информации и координации действий вовлеченных сил и средств.

По информации ОАО ЭК "Николаевоблэнерго", в результате осложнения погодных условий отключено электроснабжение 5 фидеров, 70 трансформаторных подстанций в 10 населенных пунктов 4 районов области.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2010 году объемы транзита газа по территории Украины на уровне 116 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН в ходе украино-российского экономического форума в Киеве.

«Независимо, когда будут подписаны эти документы (на транзит газа – УНИАН), «Нафтогаз» обеспечит надежный и бесперебойный транзит, вплоть до завершения отопительного сезона…», - сказал В.ЧУПРУН.

По его словам, за январь-ноябрь объемы транзита газа по территории Украины составили 85 млрд. куб. м.

НКРЭ расширила территорию ведения лицензионной деятельности по распределению природного и нефтяного газа и по поставке природного газа по регулируемому тарифу черновицкого филиала дочернего предприятия «Нафтогазмережи» НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

В соответствии с решением комиссии, территория деятельности филиала ДП "Нафтогазмережи" расширена на семь районов Черновицкой области и охватывает 214 населенных пунктов.

В связи с расширением лицензионной деятельности предполагается, что филиал увеличит объем поставки природного газа на 4,5 млн. куб. м в год – до около 420 млн. куб. м.

В то же время НКРЭ отказала ОАО "Черновцыгаз" в расширении территории ведения лицензионной деятельности по распределению природного и нефтяного газа и поставке природного газа по регулируемому тарифу. Решение принято в связи с предоставлением лицензиатом недостоверной информации.

НЭК «Укрэнерго» выставит на месячный январский аукцион по экспорту электроэнергии, который состоится 22 декабря т.г., 250 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с UCTE и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Об этом сказано в размещенном на официальном сайте НЭК «Укрэнерго» объявлении о проведении аукциона по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 по 31 января 2010 года.

НАК «Нафтогаз Украины» продлил на 2010 год договоры по эксплуатации государственных газораспределительных сетей с облгазами, входящими в бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ДП «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день есть «ГАЗЭКС», который выполнил все требования по погашению долга перед НАК «Нафтогаз Украины», а также выполняет все технические нормы по обслуживанию сетей. И на сегодняшний день договор «Нафтогаза» с «ГАЗЭКСом» продлен», - сказал он.

Финансы

Валовой внешний долг Украины по итогам января-октября т.г. увеличился на 2,67% - до 104,376 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Рост долга происходил, в основном, за счет увеличения задолженности сектора государственного управления на 3,95 млрд. долл. – до 15,909 млрд. долл., органов денежно-кредитного регулирования - на 3,5 млрд. долл., до 8,225 млрд. долл. При этом, внешний долг банковской системы за указанный период сократился на 5,899 млрд. долл., до 33,572 млрд. долл.

При этом на протяжении третьего квартала (за июль-сентябрь т.г.) валовой внешний долг Украины вырос на 3,73%. Увеличение долга было зафиксировано в государственном секторе на 2,62 млрд. долл., органами денежно-кредитного регулирования – на 2,171 млрд. долл. Сокращение долга было зафиксировано в банковском секторе на 1,772 млрд. долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9725/7,9855, к 12:00 цены понизились до 7,9720/7,9770. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9715/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9700.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2618/0,2622, а к 12:00 цены упали до 0,2590/0,2597. К закрытию цены достигли уровня - 0,2583/0,2589. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8100 (+0,5400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4410/1,4412, а к 15:10 упали до 1,4344/1,4346. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4880/11,5095, к 12:00 цены ушли вниз 11,4420/11,4575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня – 11,4335/11,4510.

(УНИАН)