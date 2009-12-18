ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Проблемные банки встали на путь спасения»», в котором пишет - шесть из шестнадцати проблемных банков будут спасены потенциальными инвесторами или старыми собственниками. Силами «старых» акционеров удастся спасти два проблемных банка - «Владимирский» и «Столица»…

http://delo.ua/dengi/banki/s-investorom-karmane-s-finplanom-ruke-135380/

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Также «Дело» в материале «Цены на сахар бьют очередные рекорды» пишет - стоимость белого сахара на торгах в Лондоне в четверг достигала максимальной отметки, по крайней мере, с 1989 года, на спекуляциях, что поставки будут отставать от спроса второй год подряд…

http://delo.ua/biznes/rynki/ceny-na-sahar-ocherednye-rekordy-135404/

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«Дело» в публикации «Весной металлурги останутся без льгот» пишет - Кабмин с 1 марта может отменить льготы на железнодорожные перевозки для металлургов. Таким образом глава правительства пытается добиться лояльности «Укрзалізниці»…

http://delo.ua/biznes/rynki/vesnoj-metallurgi-ostanutsja-bez-lgot-135438/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Газпром» высоко берет» пишет – цена газа для Украины в следующем году будет выше, чем заявлялось ранее. Вчера представители "Газпрома" сообщили, что в I квартале 2010 года тысяча кубометров будет стоить не $280, а $300-310. Эта цена сравнима с той, которую платят в европейских странах, хотя транспортные расходы по доставке газа в Украину меньше. Таким образом Украина расплачивается за подписание неудачных контрактов в начале года, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294692

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Страховщикам пригрозили убытками» пишет – Госфинуслуг решила в два раза повысить лимиты ответственности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) и отказалась поддержать увеличение на 50% базового тарифа по ОСГПО. Это может привести к отказу страховщиков работать в этом сегменте, но у компаний есть еще месяц, чтобы переубедить госкомиссию все же повысить тариф. Впрочем, Госфинуслуг вряд ли примет невыгодное для потребителей страховых услуг решение до завершения президентских выборов, признают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294696

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Налоговая милиция не может сидеть без дела» пишет - ГНАУ намерена получить право самостоятельно возбуждать уголовные дела в отношении фиктивных предприятий и конвертационных центров, тогда как сейчас материалы передаются в МВД. Налоговики уверены, что с новыми полномочиями смогут более оперативно выявлять факты уклонения от уплаты налогов. Также ГНАУ получит возможность упростить процедуру взыскания финансовых штрафов с компаний, подозреваемых в участии в теневых схемах, считают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294672

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Издание «Экономические известия» в публикации «Дотации опоздали к аграриям» пишет - бюджетный год для АПК заканчивается недополученной господдержкой и иллюзорной надеждой на получение средств из бюджета-2010. Несмотря на то, что опыт текущего года показал несостоятельность финансирования госпрограмм из Стабфонда, на следующий год чиновники сосредоточили на нем львиную долю господдержки. А проблемы с поддержкой агросектора ухудшают будущий урожай…

http://eizvestia.com/markets/full/4187721

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«Экономические известия» в публикации «В Европу по проводам» пишут - сегодня в Загребе (Хорватия) Совет министров ЕС должен принять решение о присоединении Украины к Договору об энергетическом сообществе. У Европы станет больше оснований подталкивать киевских чиновников к реформам энергосектора. Украина же получит шанс повысить свой экспортный потенциал в электроэнергетике и модернизировать газотранспортную систему без участия России…

http://eizvestia.com/state/full/4187741

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«Газета по-киевски» в материале «Дело рук самих замерзающих» пишет – в Киеве аномального снегопада не будет, и как Одессу с Донецком нас не завалит. Но уже вчерашний снежок превратил столицу в сплошную тянучку…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/18/061527.html

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«Газета по-киевски» в материале «Спасибо. Не хочу. Дорого» пишет – «Укрзалізниця» вводит в поездах такое же питание, как в самолетах – пластиковые контейнеры с готовым обедом. Когда издание пыталось продать этот набор потенциальным пассажирам – никто не купил…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/18/010232.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В столице наступил ледниковый период» пишет - киевляне мерзнут в квартирах и на дорогах, синоптики обещают оттепель. МЧС и врачи дали советы, как правильно себя вести в такой ситуации…

http://www.segodnya.ua/news/14102368.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Валютные кредиты запрещены, даже по карточкам. Но все «нельзя» можно обойти» пишет - данный запрет не осложнит жизнь рядового украинца. Проблемы могут возникнуть только у того, кто проиграл в казино Монте-Карло, или если папа-мажор дал мало денег на вечеринку дитяте. Но и для них есть выход...

https://economics.unian.net/rus/detail/29994

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Внешняя торговля: самые большие проблемы от самых главных партнеров…» пишет - Украине так и не удалось достигнуть каких-либо успехов в росте экспортных поставок. И это несмотря на головокружительную девальвацию гривни, которая привела к обнищанию населения…

https://economics.unian.net/rus/detail/29973

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Депутатская яга против» - в НБУ нужно снизить оклады?..» пишет - народные депутаты не могут пережить, что в НБУ получают больше и предлагают урезать оклады банкиров, забыв при этом, что рядовой украинец ни на йоту не приближается к «порогу их бедности»...

https://economics.unian.net/rus/detail/30028

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Накроет всю страну» пишет – в России на базе Связь-банка будет создан федеральный почтовый банк. Такое решение принял наблюдательный совет ВЭБа, возглавляемый Владимиром Путиным. Финансировать создание альтернативы Сбербанку будет ВЭБ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/18/221721

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Издание «Известия» в публикации «Пропуск в мужской клуб» пишет – у популярнейшей банковской карты Cosmopolitan, созданной ОАО "Альфа-Банк" совместно с одноименным журналом, появился "мужской" аналог. Новая "Мужская карта", выпущенная банком на этот раз с известным журналом MAXIM и компанией Gameland, обещает стать еще одним прорывом на рынке банковского пластика, способным осчастливить российских мужчин огромным набором скидок и эксклюзивных привилегий…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136121/

(УНИАН)