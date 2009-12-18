ГЛАВНОЕ на 18 декабря (день)

Хроника дня

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Экономика

Депутаты отказались направить Президенту запрос об отставке Стельмаха

Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО запрос об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление соответствующего запроса народного депутата от фракции НУ-НС Юрия КАРМАЗИНА проголосовали лишь 135 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Ю.КАРМАЗИН считает, что глава государства, который несет личную ответственность за убытки, нанесенные гражданам и банковской системе Украины, должен подать в ВР представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ в связи с окончанием срока его полномочий.

Этот же запрос Ю.КАРМАЗИНА депутаты направили председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО в отношении необходимости «побудить Президента Украины В.ЮЩЕНКО прекратить злоупотреблять своим конституционными обязанностями в отношении неподачи представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ».

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности главы НБУ закончился 16 декабря. Однако председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а передать полномочия, в соответствии с законом, он может только назначенному Верховной Радой по предоставлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка самого нынешнего руководителя НБУ.

Финансы

Таможня увеличила платежи в госбюджет более чем на 1 млрд. грн.

По результатам пост-аудит-контроля поступления таможенных платежей в государственный бюджет в этом году составили 1 млрд. 62,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

«Для Украины таможенный пост-аудит, внедренный на выполнение Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, является новой и наиболее перспективной формой таможенного контроля, хотя он является основной составляющей таможенного законодательства европейских стран», - отметили в пресс-службе Гостаможслужбы. Его суть заключается в уменьшении объемов таможенного контроля на границе и перенесении всех проверок на этап «после выпуска товаров». Таким образом, таможенный контроль переводится в сферу ответственности участников внешнеэкономической деятельности.

Во время проверок осуществляется таможенный контроль по уже оформленным товарам, в частности, проверяется соответствие коммерческой и другой документации, которая предоставлялась к таможенному оформлению, результатам хозяйственной деятельности соответствующих налогоплательщиков.

Если в 2008 г. в составе таможенной стоимости налогоплательщиками было задекларировано роялти и лицензионных платежей на сумму 250,8 тыс. грн., то в текущем (по состоянию на 19 ноября 2009 г.) этот показатель составил 67,5 млн. грн., то есть в 270 раз больше.

«В итоге субъекты ВЭД начали самостоятельно платить недоплаченные ими за 3 предыдущих года налоги с учетом роялти и лицензионных платежей. Это в своем роде является уникальным для Украины явлением, учитывая общий уровень налоговой культуры», - отмечают в Гостаможслужбе.

ТЭК

Долги «Киевэнерго» за газ превысили 1 млрд. грн.

Задолженность АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в 2008-2009 гг., составляет 1,02 млрд. грн. (уровень оплаты в 2009 г. - 63%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне (2008-2009 гг., с 01.10.2008), на сегодня составляет 2,34 млрд. грн. (уровень оплаты – 74%). Долги предприятий ТКЭ с начала нового отопительного сезона (2009-2010 гг., с 01.10.2009) - 1,32 млрд. грн. (уровень оплаты – 44%).

Компания отмечает, что самые большие долги за природный газ прошлого отопительного сезона имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Луганской, Одесской областей, г. Киева (без АЭК «Киевэнерго»), Ровенской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской областей.

В новом отопительном сезоне больше всего задолжали за природный газ предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской областей.

Также в сообщении отмечается, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Розничные цены на бензины за неделю снизились в среднем на 1,3% С 11 по 18 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на бензины снизились на 1,0-1,5% (в среднем на 1,3%), а на дизельное топливо увеличились на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 1,5% - с 5,96 грн./литр до 5,87 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 1,2% - с 6,49 грн./литр до 6,41 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 1,0% - с 6,99 грн./литр до 6,92 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 0,7% - с 5,65 грн./литр до 5,69 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Строительство

ГИУ купит 199 квартир за 45 млн. грн. в Днепропетровской области

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобрести у ООО «Схидбудинвест» 199 квартир в жилом доме по ул. Мира, 12-а в г. Синельниково Днепропетровской области на общую сумму 44 млн. 984,94 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1526-р от 16 декабря т.г. «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий», размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, общая площадь квартир составляет 10 тыс. 710,7 кв. м по цене 4200 грн. за кв. м.

Квартиры могут быть выкуплены при наличии соответствующей банковской гарантии или другого вида обеспечения обязательств застройщиков, которые будут приниматься ГИУ, или наличии графика выполнения строительно-монтажных работ, согласованного с руководителем инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области, для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете.

Главные распорядители бюджетных средств вместе с Минифином и органами местного самоуправления во время уточнения показателей Государственного бюджета Украины на 2009 год и составлении проектов государственного бюджета на будущие годы должны предусматривать средства для компенсации ГИУ расходов, связанных с приобретением квартир.

Агро

В Украине намолочено 48,5 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 17 декабря 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 48,5 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,47 млн. га, или 99,9%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 31,3 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали более 10,7 млн. тонн кукурузы с площади почти 2,1 млн. га, что составляет 99% от плана, при средней урожайности 51,1 ц/га.

По состоянию на 16 декабря 2008 г. в Украине было намолочено 55,17 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15,32 млн. га. При этом урожайность составляла 36 ц/га. В том числе было собрано 10,9 млн. тонн кукурузы при средней урожайности 46,5 ц/га.

Как сообщалось, в 2008 г. Украина собрала 53,3 млн. тонн зерна (в весе после доработки).

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерновых в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки).

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл., курс не изменился, по сравнению с 17 декабря.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7%, по сравнению с 17 декабря, и сегодня составляет 11,38 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 11,60 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,48 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,68 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 декабря, понизился на 0,8% и составляет в среднем 0,2535 грн./рубль, продажи – на 0,6% - до 0,2652 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8%, по сравнению с 17 декабря, и сегодня составляет 11,38 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 11,58 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,65 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 17 декабря, понизился на 1% и сегодня составляет 0,2518 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2668 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2636-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,97, к евро – 11,431371, к российскому рублю – 0,26183.