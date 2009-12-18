ПР и команда Президента готовятся сфальсифицировать выборы в день голосования

Партия регионов в тандеме с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО делают ставку на фальсификацию выборов в день голосования.

Об этом сегодня заявил представитель кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в судах, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам В.ПИСАРЕНКО, об этом свидетельствует постановление № 475 Центральной избирательной комиссии от 12 декабря «О разъяснении по составлению и уточнению списков избирателей для подготовки и проведения голосования по выборам Президента Украины 17 января 2010 года».

«Отдельные положения постановления противоречат закону о выборах Президента и позволяют появляться в списках избирателей людям даже на основании врачебных справок, без присутствия самого лица», - заявил он.

В.ПИСАРЕНКО сообщил, что кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в Киевский апелляционный административный суд с требованием отменить отдельные положения «разъяснения» ЦИК.

«Мы считаем, что утвержденное ЦИК постановление о разъяснении по составлению и уточнению списков избирателей создаст основу для появления в списках избирателей людей-фантомов и даст возможность нечистым на руку политикам зарабатывать себе голоса людей путем фальсификаций», - уточнил он.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что «принятие подобных документов может свидетельствовать сегодня лишь о скоординированной деятельности Партии регионов и команды Президента В.ЮЩЕНКО для обеспечения необходимого для них обоих результата на выборах, даже если такие общие действия будут содержать признаки уголовного значения».