Два года премьерства Тимошенко

Политологи неоднозначно оценивают два года пребывания Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос эксперты обсуждали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Стартовая позиция ТИМОШЕНКО – прорыв, завершающая позиция – возможность диктатуры, сильная единоличная власть. И самое актуальное - это просто ноу-хау - нужен репрессивный аппарат”, - сказал директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, подводить итоги двух лет премьерства Ю.ТИМОШЕНКО Украины только с точки зрения экономической политики невозможно, потому что “они не могут быть персонифицированы”.

“Это все же очень странная эволюция - от эйфории большого демократического успеха, с которым отождествляются выборы 2007 года (досрочные выборы в Верховную Раду - УНИАН), до авторитарного, уже персонифицированного, силового принципа правления”, - отметил политолог.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отметил, что период с 2007 по 2009 годы, когда Ю.ТИМОШЕНКО возглавляет правительство, не был в полной мере “годами правления ТИМОШЕНКО”. По словам политолога, премьер-министр не могла полноценно управлять Фондом государственного имущества, а также губернаторами, которые не подчинены правительству.

“Это не было правлением, это два года, когда ТИМОШЕНКО премьер-министр Украины”, - отметил В.БАЛА.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО возглавила правительство 18 декабря 2007 года.