В Киеве открылся первый частный музей современного изобразительного искусства

17 декабря в Киеве открылся первый в Украине частный Музей современного изобразительного искусства Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе музея, музей открыт в новом собственном помещении площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров.

По словам организаторов проекта - это крупнейший частный Музей Украины, который представляет всю художественную палитру прошлого и начала нынешнего века.

Музейная коллекция, которая собиралась на протяжении 20 годов и владельцем которой является бизнесмен и меценат Сергей Цюпко, насчитывает свыше 4500 тысяч уникальных экспонатов. Коллекция является одним из самых полных и репрезентативных сборников украинской живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства ХХ-ХХИ веков, отмечается в пресс-релизе.

Музей расположен на Подоле, в трехэтажном доме. На первом этаже, в рамках основанного ранее проекта «Художественная карта Украины», представлены работы одесских художников ХХ - нач. ХХІ века. На втором и третьем этажах расположена постоянно действующая экспозиция из собственного фонда Музея, которая будет меняться каждые два года.

В ближайших планах Музея - открытие уникального музея украинского камня и детской комнаты от благотворительного фонда Астрид Линдгрен, экспонирование временной выставки харьковских художников, продолжение выставок молодых и талантливых современных художников, а также передвижные выставки за рубежом.

В Музее будет работать художественная библиотека и лекционный зал для проведения теоретически-практических мероприятий: мастер-классов, лекций, семинаров, круглых столов, конференций с приглашением украинских и иностранных искусствоведов, художников, кураторов, галеристов и всех, кого интересует состояние и проблемы современного искусства в Украине и его презентация за пределами нашего государства.

Среди работ, которые были представлены на открытии музея, произведения 500 отечественных мастеров, которые представляют почти все художественные течения, направления и художественные школы, действовавшие в Украине в прошлом и в начале нынешнего века. Это произведения классиков украинского искусства, представителей современного поколения художников. Большинство из художников известны как в Украине, так и за ее пределами: Василий Хмелько, Иван Кавалеридзе, Илларион Плещинский, Иван Труш, Татьяна и Елена Яблонские, Михаил Дерегус, Евгений Волобуев, Петр Столяренко, Федор Захаров, Сергей Григорьев, Валентин Бернадский, Николай Глущенко, Моисей Вайнштейн, Виктор Зарецкий, Эрнест Контратович, Любомир Медвидь, Михаил Туровский, Александр Аксинин, Сергей Базилев, Антон Соломуха, Сергей Гета, Павел Маков, Виталий Шишов, Александр Сухолит, Александр Ройтбурд, и другие.

«Я коллекционирую, чтобы сохранять произведения искусства в Украине, показывать людям, воспитывать молодое поколение на образцах прекрасных и вечных творческих ценностей. Не хочется, чтобы целый пласт искусства, который является отечественным художественным достоянием, был вывезен за границу или рассеялся по частным коллекциям», - отметил перед гостями вернисажа Сергей Цюпко.

Справочная информация: Музей современного изобразительного искусства Украины (г. Киев) является меценатским и некоммерческим проектом. Его цели - поиск, сбор и сохранение произведений украинских художников.

Главные направления работы Музея:

• Научно-исследовательская работа, на основе которой создается электронный каталог коллекции и информационная база художников Украины. Вся коллекция Музея систематизирована в электронном каталоге.

• Постоянное пополнение коллекции: работа с авторами, коллекционерами, научно-исследовательские экспедиции по регионам Украины.

• Проведение интенсивной выставочной деятельности с целью представления творчества лучших отечественных художников. Презентация отечественного искусства за рубежом.

• Возвращение забытых имен украинских художников в историю искусства.

• Возвращение творческого наследия художников украинской диаспоры на Родину.

• Поддержка молодых талантливых художников.

• Образовательные программы и издательская деятельность.