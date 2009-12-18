Крутой и Ахметов на День Св.Николая передали подарки сиротам

Девятый год подряд ко Дню Святого Николая, Ринат Ахметов и Игорь Крутой проводят в Донецке и Донецкой области благотворительную акцию для сирот и больных малышей. Об этом УНИАН сообщили в благотворительном фонде "Развитие Украины".

В этом году вместе с президентом ФК «Шахтер» и известным российским композитором в организации Акции приняли участие БФ Рината Ахметова «Развитие Украины», футбольный клуб «Шахтер» и новый партнер - стадион «Донбасс Арена».

Для 18 000 детей они уже доставлены во все учреждения. Это - фруктовые наборы и соки – для самых маленьких, конфеты – для детей старше 3-х лет и гигиенические наборы для подростков.

Общий бюджет Акции в этом году– 5 млн. гривен.

Из них на 1 миллион были приобретены подарки, а на 4 млн. гривен оказана материальная помощь 141 детскому и лечебно–профилактическому учреждению. Денежные средства получили: 18 детских больниц, 10 санаториев, 5 домов ребенка, 62 интерната, 10 детских домов, 18 детских домов семейного типа, 1 детское исправительное учреждение, 3 детских дома для инвалидов, 12 приютов. Помощь также оказана «Детскому фонду» и оздоровительному центру «Изумрудный город».

Для детей на эти средства будут приобретены: комплекты мебели для классных комнат и детских спален; мягкая мебель для игровых комнат; телевизоры; оборудование для мастерских; швейные машины; водонагреватели; стиральные (промышленные) машины; тренажеры для спортивных классов; медицинское оборудование; оборудование для стоматологических кабинетов; бактерицидные лампы; кварцевые лампы; оборудование для спортивных площадок; холодильники; мягкий инвентарь; прикроватные тумбы; ингаляторы ультразвуковые "Вулкан-1", нейбулайзер, аппарат УВЧ 66, компьютер с протоколами расшифровки детских заболеваний, ультразвуковые аппараты (УЗИ), электрокардиологи, микроскопы.

Для сирот, обучающихся в ВУЗах Донецкой области, приобретена зимняя обувь.

В Фонде напомнили, что ежегодно 19 декабря Ринат Ахметов и Игорь Крутой обязательно едут в гости к детям. К сожалению, в этом году, за день до праздника, планы нарушила обострившаяся эпидемическая обстановка в Донецке и области.

17 декабря 2009 года и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области приняла постановление 7/01 "О введении профилактических мер для прекращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом". На основании этого документа посещения школ-интернатов запрещены, чтобы не подвергать риску здоровье детей. Поэтому, 19 декабря Ринат Ахметов и Игорь Крутой вынуждены не ехать к ребятам.