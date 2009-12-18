Президент ЕП обсудит усиление сотрудничества ЕС и Украины

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК во время своего визита в Киев 21-22 декабря планирует обсудить с высокими должностными лицами последующее усиление сотрудничества между ЕС и Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Президента Европарламента.

“Я еду в Киев с вестью о солидарности с Украиной и украинским народом в разгар экономического кризиса. С моими партнерами в Киеве я планирую обсудить последующее усиление сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, в парламентском измерении”, - цитируются в сообщении слова Президента Европарламента.

Е.БУЗЕК отметил, что очень надеется на усиление сотрудничества в рамках Парламентской Ассамблеи EURONEST (ЕС – страны - восточные соседи), работа которой должна начаться в следующем году.

Президент Европарламента также заявил, что парламент уделяет особое внимание отношениям с Украиной, и только в этом году руководители Европарламента дважды посещают Киев.

“Для меня Украина – одна из первых стран, которые я посещаю в статусе Президента Европарламента”, - сказал Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, в ходе двухдневного визита в Украину Е.БУЗЕК планирует провести встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, Президентом Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, принять участие в заседании круглого стола представителей неправительственных общественных организаций и встретиться со студентами факультета внешних отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.