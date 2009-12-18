Европейская политика - единственный приоритет для Украины

Европейская политика является единственным приоритетом для Украины, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня в Винницком государственном аграрном университете.

Как сообщает официальный сайт В.ЮЩЕНКО, при этом он отметил, что образовательная сфера стала первым сектором, где Украина полностью интегрирована в Европу.

Президент заметил, что в результате присоединения к Болонскому процессу украинский диплом, научные степени будут признаны в странах ЕС. «Это показательная интеграция. Мы даем ученому право конкуренции, которая еще 3-4 года была невозможна», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил приоритетность европейского рынка для Украины. «Каждая страна хочет утвердиться на европейском рынке, там – наиболее платежеспособный покупатель», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Как, оторвавшись от Европы, продать украинское зерно? Там – украинский интерес», - отметил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что европейский курс не означает отказ от других рынков. «У нас уникальная геополитика: на востоке – большой партнер, на западе – большие возможности», - отметил Президент. При этом он добавил, что Россия – не простой партнер, но приоритет Украины – утвердиться как независимое государство. «Независимая политика всегда выигрывает, но ее непросто внедрять», - сказал Президент.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что независимость можно обрести только в общеевропейском пространстве безопасности. Он отметил, что в этом заключаются национальные интересы Украины. «Меня мало интересует – поддерживают меня в этом или нет», - заявил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, приход нового участника на европейский рынок – это гармония интересов. «Европейское сообщество должно видеть выгоду в открытии их рынка, - заметил он. - Потому европейская политика требует реформ, чтобы мы соответствовали всему, что называется европейскими ценностями. «Это единая политика, которая делает Украину более совершенной», - отметил Президент.