ЦИК: выборы профинансированы менее чем на 0,6%

Подготовка и проведение выборов Президента Украины профинансированы менее чем на 0,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии, принятом сегодня на заседании единогласно.

В частности, докладчик по этому вопросу, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что средства на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год, по закону, должны быть перечислены на третий день после начала избирательной кампании, то есть они должны были быть перечислены до 22 октября 2009 года. По состоянию на 18 декабря подготовка и проведение выборов профинансированы Государственным казначейством лишь на расходы Центральной избирательной комиссии в сумме 1 млн. 90 тыс. 500 грн., что составляет 0,6%.

При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что ЦИК утвердил единую смету расходов окружных избирательных комиссий в сумме 144 млн. 806 тыс. 435 грн.

В то же время, он подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что 31 декабря заканчивается бюджетный год, и все бюджетные расходы и назначения утратят силу.

В своем постановлении ЦИК просит Кабинет министров Украины обратить внимание на недопустимость промедления с финансированием подготовки и проведения президентских выборов со стороны Министерства финансов и Государственного казначейства. Свое постановление ЦИК направит Президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде, Государственному казначейству, Министерству финансов для соответствующего реагирования.

«Это приведет к невозможности своевременно произвести расчеты за выполненные работы и предоставить услуги, связанные с подготовкой выборов как Центральной избирательной комиссией, так и окружными избирательными комиссиями в 2009 году, что, в свою очередь, негативно отразится на подготовке проведения выборов Президента Украины», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

В свою очередь, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что вчера он направил письмо премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которое почти полностью совпадает с текстом постановления, принятого сегодня ЦИК.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что всего на 2009 год на проведение президентских выборов из государственного бюджета должно быть выделено 712 млн. 157 тыс. 100 грн.

На нужды Центральной избирательной комиссии – 50 млн. 377 тыс. 900 грн., на нужды окружных избирательных комиссий – 35 млн. 277 тыс. 840 грн., на нужды участковых избирательных комиссий – 109 млн. 528 тыс. 630 грн.