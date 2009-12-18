Анонс на 21 декабря

Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.

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В пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция председателя Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развитию Сергея Тарана на тему «Новая стратегия привлечения иностранных инвестиций на следующий год: 10 стратегических проектов».

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11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция начальника Украинского Гидрометцентра Николая Кульбиды на тему: «Морозная зима и другие «сюрпризы» погоды в Украине» (ул.Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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В Донецке начнет работу V Пленум ЦК профсоюза работников угольной промышленности Украины, который рассмотрит вопрос: “О выполнении на предприятиях угольной промышленности норм Отраслевого соглашения и коллективных договоров по оплате труда, а также соответствующих решений примирительных органов по отраслевому коллективному трудовому спору”.

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