Главное на 18 декабря (вечер)

Новости ТЭК

Совет министров Европейского Союза единогласно одобрил присоединение Украины к Соглашению об Энергетическом сообществе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики со ссылкой на министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, который сегодня принимал участие в заседании Совета министров ЕС в Загребе.

Как сообщили в пресс-службе, окончательно вступление Украины в сообщество будет оформлено после ратификации Верховной Радой соответствующего соглашения.

Соглашение об Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года. На основе документа участники договора создали единый свод правил функционирования рынков электроэнергии и газа - от ценообразования до создания стратегических запасов энергоносителей. В объединение входят 27 стран ЕС и балканские государства.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» отказался предоставить по требованию Секретариат Президента подписанные дополнения к газовым контрактам от 19 января 2009 года, в которых зафиксировано неприменение к украинской стороне штрафных санкций за недобор российского газа, а также о снижении потребления газа в 2010 году до 33,75 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«11 декабря мы получили от «Нафтогаза Украины» документ о том, что он не может предоставить для ознакомления Президента копии дополнений к контрактам без согласия российской стороны», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что «это беспрецедентный случай, когда глава компании пишет, что необходимо взять разрешение у российской стороны».

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что мы являемся свидетелями того, что «Нафтогаз Украины» «больше подчинен иностранному государству, а не Украине».

«Или мы являемся свидетелями того, что ГТС Украины и НАК «Нафтогаз Украины» в целом подчинены интересам иностранного государства?», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кабинет министров Украинысвоим постановлением внес изменения в Устав НАК «Нафтогаз Украины», согласно которым компания реорганизована из открытого акционерного общества в публичное акционерное общество.

Соответствующее постановление Кабмина (№1354 от 2 декабря) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» увеличен в 4,3 раза – с 5 млрд. 564,714 млн. грн. до 24 млрд. 164,714 млн. грн.

Кроме того, в устав также внесены другие изменения, связанные со вступлением в силу весной этого года закона «Об акционерных обществах», согласно которому все АО в течение двух лет должны реорганизоваться либо в публичные, либо в частные АО.

В соответствии с постановлением, НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Кабмином утверждает задания своим представителям на голосование на общих собраниях акционеров и заседаниях наблюдательных советов ОАО «Укрнафта» и «Укртранснафта», а также ГАО «Черноморнафтогаз» по вопросам изменения размера уставного капитала, проведения дополнительной эмиссии акций, распределения прибыли, избрания главы правления, реорганизации и учреждения этими обществами других юридических лиц или приобретения их акций и долей.

Вместе с тем, в документе отмечено, что НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с правительством также может принять решения о передаче госимущества в уставные капиталы ОАО «Укрнафта» и «Укртранснафта» и ГАО «Черноморнафтогаз».

Украина в январе-ноябре т.г. сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3,575 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. экспорт электроэнергии сократился на 23,3%, по сравнению с ноябрем 2008 г., до 497,4 млн. кВт/ч.

В январе-ноябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 44,9% – до 1,159 млрд. кВт/ч, в Словакию – на 18,4, до 1,289 млрд. кВт/ч, в Румынию – в 2 раза, до 33,5 млн. кВт/ч.

Кроме того, с 23 июня т.г. в Беларусь было поставлено 997,9 млн. кВт/ч. В период с 1 по 12 июня т.г. а также с 1 сентября по 1 декабря в Польшу было поставлено 201,5 млн. кВт/ч.

Коммерческие перетоки электроэнергии в Молдову за 11 месяцев т.г. составили 6,1 млн. кВт/ч.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ)23 декабря т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов, 25 декабря – по продаже швейцарских франков и евро.

Об этом говорится в сообщениях НБУ, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 23 декабря, 10 тыс. франков и 3 тыс. евро – для аукциона 25 декабря. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл., 1 тыс. франков и 1 тыс. евро коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты, не превышающий указанных сумм, может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 23 и 25 декабря, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 80 тыс. евро по курсу 11,5 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 7 банков.

По оперативным данным, в декабре сохраняется тенденция двух предыдущих месяцев по превышению валютных поступлений в пользу украинских резидентов – положительное сальдо поступлений вдвое превысило объемы за аналогичный период в ноябре.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на его официальном портале.

Это способствовало последующему уравновешиванию валютного рынка. В этих условиях НБУ получил возможность активизировать покупку иностранной валюты на межбанковском рынке, что способствовало увеличению международных резервов.

В то же время, Нацбанк продолжал проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков-физлиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала декабря было проведено шесть таких аукционов, на которых было продано 30,1 млн. долл. США, 0,2 млн. евро и 1,2 млн. швейцарских франков.

С начала месяца гривня демонстрировала позитивную динамику относительно доллара США как на межбанковском, так и наличном рынке. За этот период она укрепилась по межбанковским операциям на 0,24% - до 7,969 грн./долл., а по операциям банков по продаже наличных долларов США – на 0,38%, до 8,0214 грн./долл.

Это способствовало ревальвации гривни относительно основных иностранных валют: к доллару США – на 0,14% (до 7,97 грн./долл. США), к евро – почти на 4%, до 11,4314 грн./евро, а к российскому рублю – на 2,17%, до 2,6183 грн./10 рублей.

Промышленность По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в ноябре т.г., впервые в 2009 году, индекс производства базовых отраслей (ИПБО) превысил прошлогодние значения – рост в ноябре составил 0,1% в годовом исчислении.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Замедление падения ИПБО (за 11 месяцев – до «минус» 21,7% по сравнению с «минус» 23,4% за 10 месяцев) вызвано улучшением динамики промышленного производства – прирост в ноябре т.г. составил 8,6% в годовом исчислении.

По данным НБУ, существенное улучшение показателей в основном обусловлено наращиванием производства кокса и продуктов нефтепереработки в результате перехода металлургических предприятий из газа на кокс. Дополнительным фактором роста индекса выступает эффект базы сравнения прошлого года, когда падение ИПБО было наибольшим (-28,6% в годовом измерении).

Еще одним фактором улучшения показателя выступало сельское хозяйство. Продолжительная позитивная динамика животноводства (+3,5% за 11 месяцев), обусловлена высоким урожаем зерновых культур прошлого и текущего годов. По состоянию на 8 декабря 2009 года собранно 48,2 млн. тонн зерновых культур, что за исключением прошлогоднего урожая (53,3 млн. тонн) является наивысшим показателем с 1990 года.

В НБУ отмечают, что в ноябре продолжился рост объемов металлургического производства в годовом измерении – до 47,6%. Тем не менее, за исключением сезонного фактора, состоялось снижение объемов производства за месяц на 0,4%. То есть, основным фактором существенного роста в ноябре выступала база сравнения в прошлом году, когда производство металлов снизилось на 48,8%, и было меньше среднемесячного производства даже в кризисные для металлургии 2001 и 2005 гг.

В Нацбанке констатируют, что отрицательное сальдо финансовых результатов предприятий продолжает увеличиваться – за 10 месяцев текущего года оно составляло 12,6 млрд. грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прибыль предприятий сократились на 40,8%, а убытки увеличились в 1,9 раза. Один из наихудших показателей был зафиксирован в оптовой и розничной торговле, а также в строительстве – 2,7 млрд. грн. и 1,8 млрд. грн. соответственно. Ситуация в этих отраслях остается напряженной по причине большой задолженность предприятий.

Соцполитика

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на землю.

Текст постановления (№1350 от 16 декабря т.г.) размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, в порядок были внесены дополнения.

В частности, в случае непринятия сельским, поселковым или городским главой или уполномоченным им лицом заявлений о выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок или промедления с их передачей, территориальный орган Госкомзема организовывает прием заявлений граждан в соответствующем селе, поселке или городе.

При этом, если техническая документация изготовлена без предварительного предоставления гражданами соответствующих заявлений, допускается передача заказчиком такой технической документации в Центр кадастра для изготовления государственного акта на право собственности на земельный участок. Выдача госакта в таком случае осуществляется одновременно с предоставлением заявления гражданином.

(УНИАН)