Ющенко: ЧФ, газ и отказ от НАТО - это сдача национальных интересов

Президент Украины и кандидат на пост Президента Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что “сдача национального интереса начнется с вечного пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, газовых соглашений, отказа от НАТО”. Об этом он заявил во время встречи со студентами и преподавательским коллективом Винницкого государственного аграрного университета, сообщили УНИАН в штабе кандидата.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что любой режим, который приходит по кремлевской версии, - это сдача нашей независимости. Он сказал, что сдача национального интереса начнется с вечного пребывания Черноморского флота у Крыма, газовых соглашений, отказа от НАТО. «Это приведет нас к экономическому рабству», - говорит В,ЮЩЕНКО. «Откуда начнется капитуляция - не так важно. Но заберут энергетическую независимость, потом – экономическую, транзитную и политическую», - отметил он.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что без национального единенья, без консолидации не будет экономического роста. «У нас есть государство, теперь нужно создать нацию, а значит - создать ответственного гражданина. Как строить дом, когда семьи нет?», - говорит В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что между Востоком и Западом Украины нет никаких противоречий. «Разновидности – очевидно есть, но это не противоречия», - сказал В.ЮЩЕНКО. «А как должно быть, когда одна часть страны 300 лет находилась под одной империей, а вторая часть – под тремя, четырьмя и больше империями. Как здесь не иметь определенных особенностей? Но это не противоречия», - отметил Президент.