Литвин: газовые договоренности не выгодны Украине

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает газовые договоренности с Россией невыгодными для Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер.

Председатель ВР отметил, что «цена на газ является чрезвычайно высокой для Украины». По его словам, «с учетом того, что повышена цена на транзит», и поэтому за транзит газа, который будет потреблять Украина, будет платиться повышенная цена.

В.ЛИТВИН отметил, что «сколько бы мы не говорили о том, что успешно преодолели газовый кризис, это только утешение перед выборами». Он отметил, что народу надо сказать честно, какой будет цена на газ после 17 января 2010 года.

В.ЛИТВИН считает, что украинская власть должна закупать газ исключительно для государственных нужд, включая коммунальные, а коммерческие структуры, в частности «большие потребители газа - металлургические, химические предприятия» должны иметь выход на внешний рынок и покупать газ.

Он убежден, что эти предприятия найдут возможность «купить газ подешевле, поскольку будут понимать, что цена этого газа будет в цене их продукции».

В.ЛИТВИН заверил, что «когда мы не решим общих проблем, общих вопросов во взаимоотношениях с Россией, то никогда частные вопросы решены не будут».

При этом он добавил, что сегодня наблюдаются два подхода в отношениях с Россией. По его словам, с одной стороны Украина становится «раздражителем для России, но это не миссия Украины”, а с другой стороны «пытается прогнуться, пытается понравиться, что также является еще неприемлемее».