Обесточенными остаются 89 населенных пунктов
14:34, 19 декабря 2009Разное
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В шести областях Украины
Вследствие неблагоприятных погодных условий, в частности, сильных снегопадов, метелей и гололедицы, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в АР Крым и в шести областях без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности без электроснабжения остаются в Херсонской области 28 населенных пунктов, в Крыму – 17, Донецкой – 14, Луганской – 12, Одесской – 7, Николаевской – 6 и Ивано-Франковской – 5. Электричество восстанавливают бригады облэнерго.
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