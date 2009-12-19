Форум украинских националистов поддержал Ющенко

Форум украинских националистов выразил поддержку действующему главе государства Виктору ЮЩЕНКО как кандидату на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на Форуме.

“Форум украинских националистов, руководствуясь интересами Украинского государства и исходя из идеологических принципов, заявляет о решительной поддержке кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, программа и практическая деятельность которого полнее всего отвечают реализации стратегии украинского национального образования государства”, – говорится в заявлении.

Форум украинских националистов заявил, что В.ЮЩЕНКО является первым настоящим Украинским Президентом, предлагающий четкую и понятную перспективу для Украины, твердо отстаивает национальные интересы государства и прилагает значительные усилия для духовного возрождения Украинской нации.

В Форуме украинских националистов приняли участие и подписались под заявлением представители Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов (Б), Организации украинских националистов, Всеукраинского братства ОУН-УПА, Украинской национальной ассамблеи, Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных, Союза офицеров Украины, Всеукраинской лиги украинских женщин, Всеукраинского женского общества им. Елены Телиги, Объединение студенческой молодежи “Зарево”, Фонда им. Олега Ольжича.