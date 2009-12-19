Главное на 19 декабря

Новости ТЭК

Цены на нефть взлетели после появления сообщений об инциденте с участием иранских вооруженных сил на границе Ирака, сообщает Bloomberg. В ходе торгов в Нью-Йорке стоимость фьючерсов на марку WTI увеличилась на 2,3 процента до 74,34 доллара за баррель.

По заявлению генерала пограничной службы Ирака Зафера Назми, иранские танки перешли границу и взяли под контроль скважину №4 на месторождении Майсан в 450 километрах к югу от Багдада. По словам Назми, танки окружили скважину, а иранские солдаты вырыли траншеи вокруг объекта.

Как отмечает Agence France-Presse, территория, на которой произошел инцидент, является спорной. Месторождение находится в 500 метрах от иранского пограничного поста и в километре от иракского. Однако, по словам полковника армии США Питера Ньюэлла, месторождение все-таки располагается на иракской стороне согласованной между странами границы.

Цены на нефть в предыдущие недели стабильно снижались (и даже опустились ниже отметки в 70 долларов за баррель) на фоне беспокойства инвесторов о возможном падении спроса из-за новой волны глобального экономического кризиса. Ожидания обострения кризиса были связаны с ситуацией вокруг долгов эмирата Дубай и Греции, сообщает Лента.ру.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что закон о запрещении приватизации газотранспортной системы Украины не сможет спасти ГТС, если Россия будет апеллировать к международным соглашениям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время общения с жителями Винницы.

Президент в очередной раз раскритиковал газовые контракты, заключенные между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не могла не знать, что тариф на транзит российского газа в размере 1,7 доллара за транспортировку 1 тыс. кубометров газа на 100 км приведет к убыточности НАК «Нафтогаз Украины».

«Почему нужно «Нафтогаз» видеть убыточным? Почему можно ставить вопрос перед ним о его будущей деятельности как банкрота? А потому что НАК «Нафтогаз» является крупнейшей в Европе газотранспортной системой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что на сегодняшний день нет никаких изменений в контрактах, которые предусматривали бы, что Россия не будет требовать от Украины уплаты 7,5 млрд. долларов штрафа за недобор газа.

«И то, что мы имеем закон, который не позволяет изымать (ГТС. – УНИАН), – нас об этом никто не будет спрашивать, если есть международное соглашение. Международное соглашение стоит по классу всегда выше национального законодательства. Это и к гадалке не ходи, это мировая норма», - сказал Президент.

Лидер «Польской крестьянской партии» (PSL) и заместитель премьер-министра Польши Вальдемар ПАВЛЯК заявил о намерении заблокировать согласованный на прошлой неделе новый газовый договор с Россией в случае, если национальные газовые компании стран не разрешат ряд спорных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, В.ПАВЛЯК, в частности, потребовал уплаты «Газпромом» около 100 млн. долларов долга за транзит российского газа, предоставление документа о новых тарифах транспортировки газа из РФ польской территорией и уменьшения цены на газ для Польши.

«Нет оснований для того, чтобы завершить международную процедуру до тех пор, пока не будут согласованы PGNiG и «Газпромом» гарантирующие для Польши выгодные условия бывших и будущих расчетов», - сказал он на неожиданно созванной в пятницу пресс-конференции.

«Заблокирую ратификацию газового договора с РФ пока PGNiG и «Газпром» не разрешат спорных моментов», - добавил он.

50-ти летний В.ПАВЛЯК, который в начале 90 годов дважды назначался премьером Польши, также заявил о «саботаже» среди польских переговорщиков, некоторые из которых предоставляли не точные данные во время переговоров с россиянами.

«Не должно быть так, что некоторые особы, компании, советники выступают в разных оркестрах», - сказал он.

По данным издания Gazeta Wyborza, только В.ПАВЛЯК может подать формальную заявку на утверждение согласованного после почти года переговоров с россиянами нового договора о поставках газа в Польшу.

Транспорт

20 декабря на территории Украины сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточной части и в областях Прикарпатья, днем на большей части территории Украины будет идти снег, местами ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, в южной части и в Приазовье снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, сильный гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах Украины - гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, в западных и северных областях при прояснениях до 20° мороза, днем 9-14° мороза, в южных, восточных и кое-где в центральных областях 1-7° мороза, на крайнем юге 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, на Южном берегу 2-5° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киевской области ожидаются сложные погодные условия. Ночью небольшой снег, днем сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 13-18°, местами 20°, днем 9-14° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 13-18°, местами 20°, днем 9-14° мороза.

Для оперативного реагирования на сложную ситуацию, сложившуюся на автомобильных дорогах Украины в связи с резким ухудшение погодных условий, в Министерстве транспорта и связи Украины создан Оперативный штаб по реагированию на обращения граждан, попавших в сложную ситуацию на дорогах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МТСУ, оперативный штаб создан по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

Для водителей, которые в настоящее время находятся в заторах на дороге и нуждаются в неотложной помощи, сообщаем телефонные линии для обращений: оперативный штаб МЧС - (044) 247-30-02, оперативный дежурный Министерства транспорта и связи Украины - (044) 461-65-48, оперативный дежурный Укравтодора – (044) 287-11-40.

Телефонные линии работают круглосуточно.

Цены на проезд в общественном транспорте столицы повышаться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ценовой политики Киевской городской государственной администрации.

С целью улучшения финансового состояния коммунальных транспортных предприятий в условиях сохранения действующих тарифов на услуги по перевозке пассажиров, а также для упорядочения существующего многообразия проездных билетов, отменены некоторые виды проездных билетов. Вместе с тем, стоимость оставшихся проездных билетов не изменилась, отмечается в сообщении.

Соответствующее распоряжение горадминистрации от 12.11.2009 № 1277 „Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения”, зарегистрированное в Главном управлении юстиции в городе Киеве 03.12.2009 под № 24/822», – говорится в письме Главного управления ценовой политики.

По словам начальника Главного управления Василия ЯСТРУБИНСКОГО, согласно решению Киевского городского совета, ученикам общеобразовательных школ дневной формы учебы предоставлено право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, кроме такси и маршрутного такси. А стоимость проездных билетов для учеников, определенная в распоряжении, установлена исключительно для проведения расчетов компенсационных выплат из городского бюджета предприятиям транспорта.

Как заявили в Главном управлении по вопросам ценовой политики КГГА, вопросы повышения тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городском транспорте, работающем в обычном режиме движения, в настоящее время не рассматривается.

(УНИАН)