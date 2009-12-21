Гриценко: "Переговоров с Ющенко не было и не будет"

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заверяет, что не вел переговоров с действующим Главой государства об объединении демократических претендентов на наивысшую руководящую должность страны в поддержку Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в блоге на собственном сайте в ответ на заявления В.ЮЩЕНКО относительно проведения переговоров об объединении демократических кандидатов вокруг кандидатуры действующего Главы государства.

«Переговоров с В.ЮЩЕНКО не было и не будет», - заверил А.ГРИЦЕНКО. При этом он прибавил: «Если кандидат на пост Президента Украины ЮЩЕНКО Виктор Андреевич готов снять свою кандидатуру, то для этого не нужно тратить попусту время и ожидать Рождества». «Президент ЮЩЕНКО может объявить свое решение в новогоднем послании к Украинскому народу и, не ожидая Рождества, снять свою кандидатуру», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО заявил в Виннице, что в ближайшие две недели будут состоятся переговоры об объединении демократических кандидатов на пост главы государства.

«Думаю, даст Бог к Рождеству (проведем переговоры - УНИАН), поскольку это не стоит начинать очень рано, потому что понятно - у каждого есть свои задачи, свои партии, планы на последующую дорогу», - сказал В.ЮЩЕНКО.