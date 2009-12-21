В Украине остаются обесточенными 106 населенных пунктов

В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 106 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, вследствие сильных снегопадов, метели и гололедицы до сих пор остаются без электроснабжения: в Херсонской области - 36 населенных пунктов, в Донецкой – 27, АР Крым – 13, в Луганской – 10, в Запорожской – 9, в Одесской – 6 и в Николаевской области – 5 населенных пунктов.

Спасатели МЧС и дорожные работники из снежных заторов высвободили 4 тыс. 851 единицу техники и 9 тысяч 90 человек, за последние сутки - 747 единиц техники и 1 тысячу 838 человек. На пунктах обогрева МЧС получили помощь 1 тысяча 111 человек. Расчищены от снежных заносов 2260 километров автодорог, за сутки - 604 км.

Также из-за сильных снегопадов и метелей, которые повлекли снежные заносы и гололедицу, наблюдалась сложная обстановка на автомобильных дорогах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где был осложнен проезд автомобильного транспорта.