В 5 штатах США объявлено ЧП в связи с мощным снегопадом

Один из самых мощных снегопадов последних десятилетий пронесся над территорией восточного побережья США, обрушив почти 60 см осадков, и продолжает двигаться на север. В воскресенье снежный шторм фронтом 800 км, жертвами которого стали по крайней мере пять человек, прошел по территории десятка штатов. В четырех штатах полностью парализована транспортная система. Тысячи жителей остались без электричества. Губернаторы штатов Вирджиния, Мэриленд, Западная Вирджиния, Кентукки и Делавэр, а так же мэры Вашингтона и Филадельфии объявили черезвычайное положение.

В Вашингтоне уровень снежного покрова за один день достиг 40 см, что стало рекордом для декабря. Движение в Вашингтоне парализовано, аэропорт Вашингтона был закрыт в ночь на воскресенье, отменены многие рейсы. Всего в восьми основных аэропортах отменены более 1200 авиарейсов, что вызвало задержки рейсов по всей стране. Уровень снежного покрова в некоторых районах достиг 60 см, в результате чего снегопад уже называют самым сильным за последние 10 лет.

Снегопад повлиял даже на планы президента США Барака Обамы, возвращавшегося домой с климатического саммита в Копенгагене. Обаме пришлось добираться в Белый дом не на вертолете, как обычно, а на внедорожнике.

Мэр Вашингтона призвал горожан провести выходные дома. В Вирджинии жертвами снегопада стали сотни водителей, застрявшие на дорогах и обратившиеся в службу спасения. Водителей призывают воздержаться от путешествия, а если оно крайне необходимо, то не садиться за руль, не взяв с собой аптечку и предметы первой необходимости. Однако предупреждения об ужасной обстановке на дорогах не оставили некоторых американцев, решившись поехать по опустевшим магазинам и сделать все необходимые перед Рождеством покупки.

По прогнозам метеорологов, снегопад движется на север. Как ожидается, в Массачусетсе и Коннектикуте выпадет около 41 см снега. В Нью-Йорке уровень снежного покрова достигнет 25 см.